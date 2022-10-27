Село на Закарпатті переполошив піроман: підпалив будинок культури, церкву, магазин та будинки (фото)

61-річний чоловік влаштував односельцям "гарячий" ранок

Поки багато українців ночами потерпають від обстрілів і відключень світла у зв’язку з російською агресією, порівняно спокійне село Дюла на Закарпатті вранці 27 жовтня переполошила серія підпалів, — чоловік влаштував пожежі в семи будинках.

Фото з місця подій показує регіональне управління поліції.

Зазначається, що про негаразди у поліцію заявила місцева мешканка, — вона розповіла, що невідомий намагався підпалити її будинок.

Дюла знаходиться неподалік кордонів Румунії та Угорщини, і там мешкає близько 1,5 тисяч людей

Коли правоохоронці прибули на місце, то встановили, що спалахнуло сім будівель — місцевий будинок культури, приміщення магазину, церква та чотири житлові будинки.

На щастя, пожежі вдалося швидко загасити і серйозних наслідків уникнули — будинки підлягають відновленню, з людей теж ніхто не постраждав.

Господарям деяких будинків доведеться добре витратитись на ремонт

Не обійшов стороною палій і церкву

Пощастило, що вдалося швидко припинити злочини

Упродовж години після цього виявили 61-річного місцевого жителя, який і був винуватцем ранкового переполоху. Навіщо він підпалив за допомогою легкозаймистої речовини стільки будинків — поки не пояснює.

Чоловіка затримали, за статтею звинувачення йому загрожує від трьох до десяти років ув’язнення.

Ось як виглядає сам закарпатський "герой дня"

Як повідомляв "Телеграф", раніше справжня хвиля підпалів промайнула росією, — місцеві жителі не хотіли на війну в Україну і підпалювали військкомати.