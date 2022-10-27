Село на Закарпатті переполошив піроман: підпалив будинок культури, церкву, магазин та будинки (фото)
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61-річний чоловік влаштував односельцям "гарячий" ранок
Поки багато українців ночами потерпають від обстрілів і відключень світла у зв’язку з російською агресією, порівняно спокійне село Дюла на Закарпатті вранці 27 жовтня переполошила серія підпалів, — чоловік влаштував пожежі в семи будинках.
Фото з місця подій показує регіональне управління поліції.
Зазначається, що про негаразди у поліцію заявила місцева мешканка, — вона розповіла, що невідомий намагався підпалити її будинок.
Коли правоохоронці прибули на місце, то встановили, що спалахнуло сім будівель — місцевий будинок культури, приміщення магазину, церква та чотири житлові будинки.
На щастя, пожежі вдалося швидко загасити і серйозних наслідків уникнули — будинки підлягають відновленню, з людей теж ніхто не постраждав.
Упродовж години після цього виявили 61-річного місцевого жителя, який і був винуватцем ранкового переполоху. Навіщо він підпалив за допомогою легкозаймистої речовини стільки будинків — поки не пояснює.
Чоловіка затримали, за статтею звинувачення йому загрожує від трьох до десяти років ув’язнення.
Як повідомляв "Телеграф", раніше справжня хвиля підпалів промайнула росією, — місцеві жителі не хотіли на війну в Україну і підпалювали військкомати.