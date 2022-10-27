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Село на Закарпатті переполошив піроман: підпалив будинок культури, церкву, магазин та будинки (фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Автор
Чоловік підпалив сім будівель рано вранці 27 жовтня Новина оновлена 27 жовтня 2022, 14:02
Чоловік підпалив сім будівель рано вранці 27 жовтня

61-річний чоловік влаштував односельцям "гарячий" ранок

Поки багато українців ночами потерпають від обстрілів і відключень світла у зв’язку з російською агресією, порівняно спокійне село Дюла на Закарпатті вранці 27 жовтня переполошила серія підпалів, — чоловік влаштував пожежі в семи будинках.

Фото з місця подій показує регіональне управління поліції.

Зазначається, що про негаразди у поліцію заявила місцева мешканка, — вона розповіла, що невідомий намагався підпалити її будинок.

Село Дюла Виноградівської громади Закарпатської області
Дюла знаходиться неподалік кордонів Румунії та Угорщини, і там мешкає близько 1,5 тисяч людей

Коли правоохоронці прибули на місце, то встановили, що спалахнуло сім будівель — місцевий будинок культури, приміщення магазину, церква та чотири житлові будинки.

На щастя, пожежі вдалося швидко загасити і серйозних наслідків уникнули — будинки підлягають відновленню, з людей теж ніхто не постраждав.

Підпали на Закарпатті — чоловік влаштував пожежі 27.10.2022
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Підпали на Закарпатті — чоловік влаштував пожежі 27.10.2022
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Підпали на Закарпатті — чоловік влаштував пожежі 27.10.2022
Пощастило, що вдалося швидко припинити злочини

Упродовж години після цього виявили 61-річного місцевого жителя, який і був винуватцем ранкового переполоху. Навіщо він підпалив за допомогою легкозаймистої речовини стільки будинків — поки не пояснює.

Чоловіка затримали, за статтею звинувачення йому загрожує від трьох до десяти років ув’язнення.

Підпали на Закарпатті — чоловік влаштував пожежі 27.10.2022
Ось як виглядає сам закарпатський "герой дня"

Як повідомляв "Телеграф", раніше справжня хвиля підпалів промайнула росією, — місцеві жителі не хотіли на війну в Україну і підпалювали військкомати.

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#Пожежа #Затримання #Закарпатська область #Підпал