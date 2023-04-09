Удар БПЛА отменяется? История с "покушением", рассказанная Николаем Тищенко, получила продолжение

В момент пожара возле машины находился охранник

В Ужгороде ночью сгорел автомобиль секретаря местного городского совета Арсена Мелкумяна, а происшествие попало на видео. Именно эти кадры использовал скандальный нардеп Николай Тищенко, когда заявил о покушении на жизнь одного из членов его команды со стороны представителей "лесной мафии".

Как сообщил журналист Виталий Глагола, воспламенение попало на камеры наблюдения и на записях нет намека на атаку беспилотников или умышленный поджог. Кроме того, неподалеку от автомобиля находился охранник.

"Мои источники в полиции сообщают, что на месте происшествия сам Мелкумян сообщил полицейским, что возможной причиной возгорания стало замыкание электропроводки, но следствие постарается установить все обстоятельства дела", — написал он.

При этом журналист добавил, что Мелкумян заверял его в том, что машину подожгли умышленно.

Позже Глагола сообщил, что его источники в полиции сообщили, что версия с атакой дрона не рассматривается.

Также он добавил комментарий охранника, который рассказал, что вышел на улицу и увидел, как дым идет из-под капота автомобиля, после чего он бросился его тушить.

Журналист также указал, что Тищенко назвал Мелкумяна членом своей команды, хотя официально тот не числится в составе ВСК.

Как сообщалось ранее, Тищенко ранее угодил в скандал с поездкой в Таиланд, после которого его выгнали из партии "Слуга народа".

Сам же Тищенко заявил, что находился там с дипломатической миссией и обвинил российское влияние в раздувании скандала.