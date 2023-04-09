Удар БПЛА отменяется? История с "покушением", рассказанная Николаем Тищенко, получила продолжение
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В момент пожара возле машины находился охранник
В Ужгороде ночью сгорел автомобиль секретаря местного городского совета Арсена Мелкумяна, а происшествие попало на видео. Именно эти кадры использовал скандальный нардеп Николай Тищенко, когда заявил о покушении на жизнь одного из членов его команды со стороны представителей "лесной мафии".
Как сообщил журналист Виталий Глагола, воспламенение попало на камеры наблюдения и на записях нет намека на атаку беспилотников или умышленный поджог. Кроме того, неподалеку от автомобиля находился охранник.
"Мои источники в полиции сообщают, что на месте происшествия сам Мелкумян сообщил полицейским, что возможной причиной возгорания стало замыкание электропроводки, но следствие постарается установить все обстоятельства дела", — написал он.
При этом журналист добавил, что Мелкумян заверял его в том, что машину подожгли умышленно.
Позже Глагола сообщил, что его источники в полиции сообщили, что версия с атакой дрона не рассматривается.
Также он добавил комментарий охранника, который рассказал, что вышел на улицу и увидел, как дым идет из-под капота автомобиля, после чего он бросился его тушить.
Журналист также указал, что Тищенко назвал Мелкумяна членом своей команды, хотя официально тот не числится в составе ВСК.
Как сообщалось ранее, Тищенко ранее угодил в скандал с поездкой в Таиланд, после которого его выгнали из партии "Слуга народа".
Сам же Тищенко заявил, что находился там с дипломатической миссией и обвинил российское влияние в раздувании скандала.