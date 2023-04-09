Удар БПЛА скасовується? Історія з "замахом", яку розповів Микола Тищенко, отримала продовження

У момент пожежі біля машини був охоронець

В Ужгороді вночі згорів автомобіль секретаря місцевої міської ради Арсена Мелкумяна, а пригода потрапила на відео. Саме ці кадри використав скандальний нардеп Микола Тищенко, коли заявив про замах на життя одного із членів його команди з боку представників "лісової мафії".

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, спалах потрапив на камери спостереження і на записах немає натяку на атаку безпілотників чи навмисний підпал. Крім того, неподалік автомобіля знаходився охоронець.

"Мої джерела в поліції повідомляють, що на місці події сам Мелкумян повідомив поліцейським, що можливою причиною займання стало замикання електропроводки, але слідство намагатиметься встановити всі обставини справи", — написав він.

При цьому журналіст додав, що Мелкумян запевняв його, що машину підпалили навмисне.

Пізніше Глагола повідомив, що його джерела в поліції повідомили, що версія з атакою дрона не розглядається.

Також він додав коментар охоронця, який розповів, що вийшов на вулицю та побачив, як дим йде з-під капота автомобіля, після чого він кинувся його гасити.

Журналіст також зазначив, що Тищенко назвав Мелкумяна членом своєї команди, хоча офіційно той не перебуває у складі ТСК.

Як повідомлялося раніше, Тищенко раніше потрапив у скандал з поїздкою до Таїланду, після якого його вигнали з партії "Слуга народу".

Сам же Тищенко заявив, що перебував там із дипломатичною місією і звинуватив російський вплив у роздмухуванні скандалу.