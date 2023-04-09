Атакували дроном, підірвали авто: Тищенко повідомив про замах з боку "лісової мафії" (відео)

Автомобіль використовувався для перевірки лісогосподарств

Скандальний народний депутат Микола Тищенко після конфузу з логотипами своєї тимчасової слідчої комісії (ТСК) Ради знову вийшов на зв’язок і повідомив, що лісова мафія спалила автомобіль одного з її членів.

Як повідомив він у своєму Facebook, подія сталася вранці 9 квітня, а для підпалу автомобіля був використаний безпілотник із вибухівкою.

"Сьогодні вночі на одного з членів нашої тимчасово-слідчої комісії, політичного діяча, і на його родину було скоєно замах на життя, разом із цим спалено його автомобіль", — написав він.

Тищенко додав, що цей автомобіль використовувався ТСК для перевірок лісогосподарств.

Нардеп додав, що це не зупинить його команду, а їхня робота стане ще активнішою. Також Тищенко поскаржився, що неодноразово звертався до правоохоронців щодо погроз з боку лісової мафії.

Як повідомлялося раніше, Тищенко раніше потрапив у скандал з поїздкою до Таїланду, після якого його вигнали з партії "Слуга народу".

Сам же Тищенко заявив, що перебував там із дипломатичною місією і звинуватив російський вплив у роздмухуванні скандалу.