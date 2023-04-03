"Дно дна пробито": зникнувший з радарів Тищенко знову насмішив українців (фото)

Микола Тищенко знову смішить мережу

Після скандалу з поїздкою до Таїланду опальний нардеп Микола Тищенко надовго зник з радарів. " Телеграф" навіть уже почав турбуватися, куди поділися його традиційні селфі з Верховної Ради і розбирався, що відбувається, як раптом одіозний депутат і сам з’явився і "порадував" публіку новими селфі. Без скандалу не обійшлося.

Варто зазначити, що у Верховній Раді України з’явилася тимчасова слідча комісія (ТСК) з питань ефективності Держагентства лісових ресурсів яку очолив Микола Тищенко. До своєї роботи нардеп, мабуть, вирішив підійти серйозно, щоправда почав із форми.

Саме нову форму засвітив Тищенко на своїх нових фотографіях. Депутат виготовив спеціальні панамки жилети та логотипи на честь ТСК.

На курйозну ситуацію спочатку звернув увагу український журналіст Михайло Ткач, який прокоментував ситуацію так:

"Депутат Микола Тищенко зробив панамки, жилети та спеціальні логотипи на честь тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. А як ваш день?", — пише Ткач.

У мережі, до речі, обновку Тищенка не оцінили.

Нагадаємо, що більш докладно про пригоди Тищенка, і то куди і чому він зник останнім часом ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Підозріло довго немає селфі з Ради. Куди зник Микола Тищенко після жартів "кварталу"?"

Раніше ми писали, що Тищенко знайшов "винних" у скандалі з Таїландом.