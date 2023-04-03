Підозріло довго немає селфі з Ради. Куди зник Микола Тищенко після жартів "кварталу"?

"Вечірній квартал" від імені президента назвав депутата "долбо**бом"

Опальний нардеп Микола Тищенко, який нещодавно потрапив у гучний скандал з поїздкою до Таїланду, перестав з’являтися у публічній площині. Раніше нардеп став об’єктом жартів "95-го кварталу", де його назвали "долбо**бом".

"Телеграф" почав непокоїтися, куди ж поділися традиційні селфі з Верховної Ради та вирішив розібратися, що відбувається:

Розгромна сцена у "кварталі"

Коміки студії "Квартал 95", яку заснував президент Володимир Зеленський, розіграли сценку, де висміяли політика, як людину, яка досі сміється зі слова "мандат" та натякнули, що йому час піти, щоб врятувати країну від самого себе.

Євген Кошовий у ролі засмаглого Тищенка в гавайській сорочці після поїздки в Таїланд заходить до кабінету глави президентської фракції Давида Арахамії, якого зіграв Юрій Крапов.

У ході номера "Арахамія" дає "Тищенку" законопроєкт про звільнення, який нібито особисто вніс Зеленський, і просить його зачитати. У документі "Зеленський" називає Тищенка "долбо**бом".

Загадкове зникнення

Можливо, на це є поважна причина, але востаннє Микола Тищенко, який спамив світлинами з парламенту ледь не щодня, раптово припинив це робити. Ба більше, в соцмережах поводить себе куди стриманіше, ніж раніше.

Наприкінці березня Тищенко розповідав про свою поїздку в Івано-Франківську область. Там він проводив засідання слідчої "лісової" комісії Верховної Ради та оголосив про плани навести лад у лісовій галузі. Далі політик лише поширював пости з критикою заступника голови ОП Ростислава Шурми.

Допис Тищенка про поїздку до Івано-Франківщини

Після цього скандальний нардеп навіть знайшов в собі сили відповісти на жарти "Кварталівців".

Ще пізніше Тищенко разом з колегою по парламенту Дмитром Костюком повідомив про поїздку до відомого волонтерського фонду "Мураха", який очолює Андрій Боєчко.

Зазначимо, що у березні Тищенко знову опинився у неприємному світлі на сторінках ЗМІ, Видання OBOZREVATEL розповсюдило аудіозапис, у якому нібито нардеп Ігор Негулевський у розмові з Миколою Тищенком вирішив "взяти під контроль" Мінекології. Після цього він планує переказати вкрадені гроші в офшори та "тихенько відійти в ліс", тобто втекти в Азію. У цьому він нібито пропонує взяти участь Тищенкові. Хоча обидва політики не коментували справжність аудіо.

Вигнання з партії та фракції

Після вояжу Тищенка в Таїланд голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про звільнення політика з посади заступника голови фракції "Слуга Народу", далі його вигнали з партії та фракції, але депутатський мандат він зберіг.

Тоді експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко пояснював "Телеграфу", чому в Україні розпочалися кадрові чистки, а також додавав, що політик мав зв'язки з ОП:

"Стрімке позбавлення "слуг" від Тищенка пов’язане з тим, що він став неймовірно токсичним. Якщо скандали з роботою ресторану "Велюр" під час ковідних обмежень, з його помпезними вечірками, з виходом із "Закарпатського котла" тощо спускали на гальмах, то "таїландські пригоди" – вже ні. Зеленський явно став жорсткішим щодо явно токсичних людей. Навіть якщо це його чи Єрмака близькі друзі-приятелі", — казав Бобиренко.

Своєю чергою політичний оглядач "Телеграфу" Юлія Забєліна натякала, що попередні прорахунки нардепа толерувалися, бо він був корисним.

"Він же недарма називав себе бультер‘єром президента. Попри насправді непрості стосунки між Тищенком та головою ОП, багато чого толерувалось. Але все має свою межу", — писала Забєліна.

Також говорять не на користь Тищенка і соцопитування: згідно з дослідженням Active Group, понад 80 відсотків українців упевнені, що таким нардепам у Верховній Раді — не місце. Українці вимагають більш серйозного покарання депутата, аніж просто виключення з фракції та позбавлення його керівної посади.

Також "Телеграф" розповідав, як на громадський резонанс щодо свого перебування в Азії відреагував сам Микола Тищенко і що про його виїзд говорить президент Володимир Зеленський, якого нардеп все ще сильно підтримує.