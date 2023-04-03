Подозрительно долго нет селфи из Рады. Куда исчез Николай Тищенко после шуток "квартала"?

"Вечерний квартал" от имени президента назвал депутата "долбо**бом"

Опальный нардеп Николай Тищенко, недавно попавший в громкий скандал с поездкой в Таиланд, перестал появляться в публичной плоскости. Ранее нардеп стал объектом шуток "95-го квартала", где его назвали "долбо**бом".

"Телеграф" начал беспокоиться, куда делись традиционные селфи из Верховной Рады и решил разобраться, что происходит:

Разгромная сцена в "квартале"

Комики студии "Квартал 95", которую основал президент Владимир Зеленский, разыграли сценку, где высмеяли политика, как человека, который до сих пор смеется над словом "мандат" и намекнули, что ему пора уйти, чтобы спасти страну от самого себя.

Евгений Кошевой в роли загорелого Тищенко в гавайской рубашке после поездки в Таиланд заходит в кабинет главы президентской фракции Давида Арахамии, которого сыграл Юрий Крапов.

В ходе номера "Арахамия" дает "Тищенко" законопроект об увольнении, якобы лично внесенном Зеленским, и просит его зачитать. В документе "Зеленский" называет Тищенко "долбо**бом".

Загадочное исчезновение

Возможно, на это есть уважительная причина, но в последний раз Николай Тищенко, спамивший фотографиями из парламента чуть ли не каждый день, внезапно прекратил это делать. Более того, в соцсетях ведет себя куда сдержаннее, чем раньше.

В конце марта Тищенко рассказывал о своей поездке в Ивано-Франковскую область. Там он проводил заседание следственной "лесной" комиссии Верховной Рады и объявил о планах навести порядок в лесной отрасли. Далее политик только распространял посты с критикой замглавы ОП Ростислава Шурмы.

Сообщение Тищенко о поездке в Ивано-Франковскую область

После этого скандальный нардеп даже нашел в себе силы ответить на шутки "Кварталовцев".

Еще позже Тищенко вместе с коллегой по парламенту Дмитрием Костюком сообщил о поездке в известный волонтерский фонд "Мураха", который возглавляет Андрей Боечко.

Отметим, что в марте Тищенко снова оказался в неприятном свете на страницах СМИ, Издание OBOZREVATEL распространило аудиозапись, в которой якобы нардеп Игорь Негулевский в разговоре с Николаем Тищенко решил "взять под контроль" Минэкологии. После этого он планирует перевести украденные деньги в оффшоры и "тихонько отойти в лес", то есть убежать в Азию. В этом он якобы предлагает принять участие Тищенко. Хотя оба политика не комментировали подлинность аудио.

Изгнание из партии и фракции

После вояжа Тищенко в Таиланд глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил об увольнении политика с должности заместителя председателя фракции "Слуга Народа", далее его выгнали из партии и фракции, но депутатский мандат он сохранил.

Тогда эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко объяснял "Телеграфу", почему в Украине начались кадровые чистки, а также добавлял, что политик имел связи с ОП :

"Стремительное избавление "слуг" от Тищенко связано с тем, что он стал невероятно токсичным. Если скандалы с работой ресторана "Велюр" во время ковидных ограничений, с его помпезными вечеринками, с выходом из "Закарпатского котла" и тому подобное спускали на тормозах, то "таиландские приключения" — уже нет. Зеленский явно ужесточился относительно явно токсичных людей. Даже если это его или Ермака близкие друзья-приятели", — говорил Бобиренко.

В свою очередь политический обозреватель "Телеграфа" Юлия Забелина намекала, что предыдущие просчеты нардепа толеровали, потому что он был полезен.

"Он же не зря называл себя бультерьером президента. Несмотря на действительно непростые отношения между Тищенко и главой ОП, многое толерировалось. Но все имеет свой предел", — писала Забелина.

Также говорят не в пользу Тищенко и соцопроса: согласно исследованию Active Group, более 80 процентов украинцев уверены, что таким нардепам в Верховной Раде не место. Украинцы требуют более серьезного наказания депутата, чем просто исключение из фракции и лишение его руководящей должности.

Также "Телеграф" рассказывал, как на общественный резонанс своего пребывания в Азии отреагировал сам Николай Тищенко и что о его выезде говорит президент Владимир Зеленский, которого нардеп все еще сильно поддерживает.