Открылись новые детали "командировки" Тищенко в Таиланде

Журналисты узнали, что народный избранник мог пересечь государственную границу еще до Нового года.

Скандальные новости о поездке народного депутата Николая Тищенко в Таиланд наконец-то прокомментировал и сам политик. По его словам, он только выполняет "поставленную задачу" от руководства партии — углубляет дружеские отношения Украины с государствами Азийского региона. Он утверждает, что его командировка не была секретом для коллег или руководителя фракции, поэтому продолжит работу, а по приезде домой расскажет обо всех деталях. При этом журналистам удалось выяснить, что Тищенко мог уехать из Украины еще в 2022 году.

Актуальные детали выяснял "Телеграф", разбираясь в публикациях "Украинской правды", "Укринформа" и опираясь на сообщение самого нардепа в сети Facebook.

Николай Тищенко утверждает, что решил следовать указаниям, которые народные депутаты от "Слуги народа" получили еще в декабре. Это касалось необходимости развивать дипотношения с азиатскими и африканскими странами.

"Мое местонахождение не скрываю, все мои встречи официальные и задокументированы. Напоминаю, что я являюсь сопредседателем группы дружбы с Вьетнамом", — отметил он.

Фото Тищенко с представителями королевской семьи Таиланда

По его словам, он находится в рабочей командировке уже две недели, за которые успел побывать в Хошимине (крупнейший город Вьетнама) и Таиланде. После встречи с королевской семьей, о которой он сообщал коллегам в рабочем чате "СН", Тищенко планирует вернуться во Вьетнам, где его ждет еще несколько рабочих встреч с коллегами из местного парламента.

"В политику я пришел благодаря Президенту и избирателям, все свои обещания перед которыми я выполнил. И дальше продолжу, несмотря ни на какие грязные технологии, четко выполнять поставленные Верховным Главнокомандующим задачи. И не отступлю", — добавил нардеп.

Сообщение Тищенко в Facebook

Некоторые из сторонников нардепа уже заявили о "политическом заказе", мол, очень серьезная информационная кампания началась после известия о пребывании Тищенко в Таиланде.

При этом журналисты "Украинской правды" из собственных источников во фракции "Слуга народа" узнали, что Николай Тищенко мог пересечь госграницу Украины еще до Нового года — 30 декабря. Известно же о его заграничном путешествии стало только через месяц, 26 января.

При этом в Государственной пограничной службе утверждают, что пересечение границы произошло по действующим на сегодняшний день правилам. Это означает, что у политика был разрешительный документ, дающий право на выезд из Украины во время военного положения. Интересно, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук открестился от этого скандала, сообщив, что не подписывал Тищенко никаких командировочных разрешений.

Следует отметить, что выяснение всех подробностей заграничной поездки нардепа все еще продолжается. Тем временем "Слуга народа" приняла решение об исключении Тищенко из рядов партии и фракции, а сеть ярко реагирует на событие с помощью мем и шуток.

"Телеграф" же отдельно делал подборку предыдущих зашкваров политика, которых у него оказалось немало.