"Дно дна пробито": исчезнувший с радаров Тищенко опять насмешил украинцев (фото)

Николай Тищенко снова смешит сеть

После скандала с поездкой в Таиланд опальный нардеп Николай Тищенко надолго пропал с радаров. "Телеграф" даже уже начал беспокоиться, куда делись его традиционные селфи из Верховной Рады и разбирался, что происходит, как вдруг одиозной депутат и сам объявился и "порадовал" публику новыми селфи. Без скандала не обошлось.

Стоит отметить, что в Верховной Раде Украины появилась временная следственная комиссия (ВСК) по вопросам эффективности Госагентства лесных ресурсов, и возглавил ее Николай Тищенко, а сегодня (3 апреля). К своей работе нардеп, по всей видимости, решил подойти серьезно, правда начал с формы.

Именно новую форму засветил Тищенко на своих новых фотографиях. Депутат изготовил специальные панамки жилеты и логотипы в честь ВСК.

На курьезную ситуацию изначально обратил внимание украинский журналист Михаил Ткач, который прокомментировал ситуацию следующим образом:

"Депутат Николай Тищенко сделал панамки, жилеты и специальные логотипы в честь временной следственной комиссии Верховной Рады. А как ваш день?", — пишет Ткач.

В сети, к слову, обновку Тищенка не оценили.

Напомним, что более подробно о похождениях Тищенко, и то куда и почему он пропал в последнее время вы можете прочить в материале "Телеграфа" под названием "Подозрительно долго нет селфи из Рады. Куда исчез Николай Тищенко после шуток "квартала"?".

Ранее мы писали, что Тищенко нашел "виновных" в скандале с Таиландом.