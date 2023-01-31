"Реально облажались": Тищенко нашел "виновных" в скандале с Таиландом

По мнению нардепа, публикации в украинских СМИ "подорвали доверие" к нашей стране у азиатских партнеров

Скандал с поездкой экс-"слуги" Николая Тищенко в Таиланд под предлогом рабочей командировки продолжает набирать обороты. В этот раз масла в огонь добавил сам нардеп, фактически назвав виновными во всем украинских журналистов и недовольно откликнувшись о бывших коллегах по фракции. Он утверждает, что "раздувание скандала" стало причиной проблем с последующими переговорами в азиатском регионе.

Об этом Тищенко рассказал на своей Facebook-странице. По словам политика, в настоящее время во Вьетнаме и Таиланде властвует пророссийская повестка, ведь представители государства-агрессора плодотворно работают над распространением пропаганды. Украина меньше обращает внимания на эти страны, поэтому не удивительно, что официальные визиты представителей власти сюда давно не осуществлялись — в Таиланд, например, еще со времен президентства Леонида Кучмы.

Николай Тищенко говорит, что из-за российского влияния большинство контактов с Украиной в Азии якобы "нежелательны". При этом перед нардепами якобы поставлена задача развивать дипломатические отношения. Это должно было улучшить статус проживающих в регионе украинцев и, возможно, гарантировать определенную военную или гуманитарную помощь Украине.

"И когда, наконец, руководство Вьетнама и Королевства Тайланд согласилось на эти переговоры, вы просто обрубаете их любое желание с нами сотрудничать. Я подчеркиваю, здесь я представляю интересы Украины. Поэтому своими действиями вы позорите не Николая Тищенко, а свое государство. Так что, независимые СМИ, довольны?" – поделился возмущением нардеп.

Самой большой проблемой Тищенко называет тот момент, что некоторые медиа и Telegram-каналы для иллюстрации новости о его поездке в Таиланд выбрали старые фото. Он подчеркивает, что снимки были сделаны пять лет назад и все это время были размещены в Instagram, чем и воспользовались журналисты. Дополнительной проблемой бывший "слуга народа" называет распространение его совместной фотографии с представителями королевской семьи Таиланда.

"Мое фото с нашими таиландскими партнерами было предоставлено мной в закрытом отчете в закрытом чате фракции (председатели и заместители). Но уже через несколько минут было слито в телеграмм-каналы. Что вообще является нарушением государственной тайны, ведь эти встречи протокольные и закрытые, — объясняет он. — И эта "крыса" остается в том же чате".

Речь идет об этом фото

Также Тищенко отметил, что ни одно из украинских медиа не имеет никаких доказательств его "отдыха" в Таиланде, а сам он находится за границей исключительно по приказу руководства. На это у него якобы есть соответствующие разрешения, среди которых — и подписанный документ от председателя Верховной Рады. Интересно, что сам Руслан Стефанчук отрицал, что подписывал что-либо для выезда Тищенко за границу.

Наконец нардеп пообещал довести начатую работу до конца, после чего подать все отчеты президенту Владимиру Зеленскому, а также руководству МИД.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за скандала, связанного с Таиландом, Николая Тищенко не только исключили из партии "Слуга народа", но и лишили статуса представителя фракции в парламенте.

Также мы писали, какие дополнительные детали о начале поездки нардепа удалось выяснить украинским журналистам.