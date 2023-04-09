Атаковали дроном, взорвали авто: Тищенко сообщил о покушении со стороны "лесной мафии" (видео)

Автомобиль использовался для проверки лесохозяйств

Скандальный народный депутат Николай Тищенко после конфуза с логотипами своей временной следственной комиссии (ВСК) Рады вновь вышел на связь и сообщил, что лесная мафия сожгла автомобиль одного из ее членов.

Как сообщил он в своем Facebook, происшествие произошло утром 9 апреля, а для поджога автомобиля был использован беспилотник со взрывчаткой.

"Сегодня ночью на одного из членов нашей временно-следственной комиссии, политического деятеля, и на его семью было совершено покушение на жизнь, вместе с этим сожжен его автомобиль", — написал он.

Тищенко добавил, что этот автомобиль использовался ВСК для проверок лесохозяйств.

Нардеп добавил, что это не остановит его команду, а их работа станет еще более активной. Также Тищенко пожаловался на то, что неоднократно обращался к правоохранителям относительно угроз со стороны лесной мафии.

Как сообщалось ранее, Тищенко ранее угодил в скандал с поездкой в Таиланд, после которого его выгнали из партии "Слуга народа".

Сам же Тищенко заявил, что находился там с дипломатической миссией и обвинил российское влияние в раздувании скандала.