Атаковали дроном, взорвали авто: Тищенко сообщил о покушении со стороны "лесной мафии" (видео)
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Автомобиль использовался для проверки лесохозяйств
Скандальный народный депутат Николай Тищенко после конфуза с логотипами своей временной следственной комиссии (ВСК) Рады вновь вышел на связь и сообщил, что лесная мафия сожгла автомобиль одного из ее членов.
Как сообщил он в своем Facebook, происшествие произошло утром 9 апреля, а для поджога автомобиля был использован беспилотник со взрывчаткой.
"Сегодня ночью на одного из членов нашей временно-следственной комиссии, политического деятеля, и на его семью было совершено покушение на жизнь, вместе с этим сожжен его автомобиль", — написал он.
Тищенко добавил, что этот автомобиль использовался ВСК для проверок лесохозяйств.
Нардеп добавил, что это не остановит его команду, а их работа станет еще более активной. Также Тищенко пожаловался на то, что неоднократно обращался к правоохранителям относительно угроз со стороны лесной мафии.
Как сообщалось ранее, Тищенко ранее угодил в скандал с поездкой в Таиланд, после которого его выгнали из партии "Слуга народа".
Сам же Тищенко заявил, что находился там с дипломатической миссией и обвинил российское влияние в раздувании скандала.