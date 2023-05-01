Вже згоріло 9 будинків: у росії вогонь охопив житло сімей окупантів (відео)

У Забайкальському краї росії горять житлові будинки

Масштабні пожежі на території країни-окупанта не припиняються. У ніч на 1 травня в російському місті Борза в Забайкальському краї полум’я пошкодило або знищило щонайменше дев’ять житлових будинків.

Як пишуть російські ЗМІ, на місці працюють десятки рятувальників та 6 одиниць техніки МНС. Також до порятунку міста приєдналися волонтери.

"Гасіння ускладнює сильний вітер до 23 м/с. До місця пожежі направлено 36 осіб, 9 одиниць техніки, пожежний потяг", - повідомляють рятувальники.

Як написав офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, у цьому місті проживають родини російських військових із сусідньої військової частини.

Водночас, у поліції повідомили, що на місце пожежі прибув весь особовий склад відділу МВС Росії по Борзинському району.

"Понад 70 співробітників допомагають пожежникам. Поліцейські проводять оповіщення населення, допомагають евакуюватися громадянам", — зазначають поліцейські.

Зазначимо, що про загиблих та постраждалих внаслідок пожежі не повідомляється. Також невідомі причини займання.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч проти 1 травня невідомі підірвали опору ЛЕП під Петербургом.