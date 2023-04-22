Дим видно за кілька кілометрів: під москвою спалахнула потужна пожежа (фото, відео)

Площа загоряння – 1500 квадратів

У росії триває низка масштабних пожеж. На цей раз полум’я знову охопило одне з підприємств столиці країни-агресора.

Про це повідомляють місцеві паблики та пропагандисти.

Як стало відомо, новий інцидент із "палінням у недозволених місцях" стався з самого ранку 22 квітня в підмосковних Люберцях. Там спалахнув цех з утилізації пластику та гуми. Вже традиційно масштаби пожежі вражають.

Площа загоряння — 1500 квадратів, а величезний стовп диму видніє за кілька кілометрів.

На місце прибули МНСники, які почали гасити пожежу і наразі її вдалося вже локалізувати, але не загасити. Російські пожежники інформують, що до гасіння залучаються 38 осіб, 11 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, у Підмосков’ї виникла масштабна пожежа на складі з запчастинами. Місцеві жителі стверджували, що там перебуває полігон зі списаною військовою технікою.

Також ми повідомляли, що у південному передмісті російського міста Казань сталася пожежа. Жителі спочатку чули "сильних хлопок", тобто вибух, а потім помітили величезний стовп диму. Фото та відео свідчать про те, що на військовому об’єкті збройних сил росії серйозне загоряння.