У Казані пожежа після вибуху на військовому об’єкті: фото і відео

Влада рф поки жодним чином не прокоментувала інцидент

У південному передмісті російського міста Казань сталася пожежа. Жителі спочатку чули "сильний хлопок", тобто вибух, а потім помітили величезний стовп диму.

Про це пишуть російські Telegram-канали. За попередньою інформацією, вибух стався у районі Танкового полігону.

Казань — це столиця Республіки Татарстан, яка входить до складу російської федерації. У МНС Татарстану повідомили, що сповіщень про спалах їм не надходило. Причини гучного "хлопка" з подальшим займанням поки що невідомі, як і наслідки. Також поки що невідомо про постраждалих внаслідок надзвичайної пригоди.

Поки влада та військові відмовчуються, у мережі активно діляться кадрами з місця вибуху. Фото та відео свідчать про те, що на військовому об'єкті збройних сил росії серйозне загоряння. Причетність України до інциденту є вкрай малоймовірною, оскільки від східних українських кордонів до Казані близько 1 тисячі км.

Українці вже відреагували на це і жартують про "ефект лінзи" та "свєрхзвук", адже подібними фразами найчастіше росіяни пояснюють походження дивних вибухів у глибині країни. А деякі коментатори пожартували навіть про воскресіння Ісуса Христа напередодні православного Великодня:

Припускаю, що це ефект лінзи, або свєрхзвук.

Клята селітра.

Це просто Христос Воскрес.

Це куріння у недозволених місцях.

Ні, це бах доброї волі.

Очевидно, що це грюкнув газовий балон через ефект лінзи, і одразу перейшов на свєрхзвук.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Мелітополі пролунав потужний вибух. За інформацією тутешніх жителів, гучно було в районі залізниці, де окупанти накопичують свою техніку та облаштували там ремонтну базу, проте колаборанти вигадали своє пояснення.