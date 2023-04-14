У Мелітополі пролунав потужний вибух, окупанти вже видали свою версію: деталі

Колаборант рогов вже встиг видати свою версію того, що трапилося у місті

У п'ятницю, 14 квітня, близько 5-ї години ранку в окупованому росіянами Мелітополі, де останнім часом активізувалися найманці ПВК "Вагнера", пролунав потужний вибух. За інформацією тутешніх жителів, гучно було в районі залізниці. Попередньо, саме в цьому місці окупанти накопичують свою техніку та облаштували там ремонтну базу.

Вибух пролунав у районі мелітопольського залізничного депо

Як пише "Ріа-Мелітополь", вибух був настільки потужним, що його чули не лише жителі різних куточків міста, а й населення, що проживає у навколишніх селах.

Інформацію щодо вибухів під час сьогоднішнього ефіру всеукраїнського телемарафону "Єдині новини" вже встиг підтвердити й офіційний мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, ранок для ворога розпочався не з гарних новин.

"У місті пролунав надпотужний вибух, який чули навіть у навколишніх селах. Цей вибух був поблизу залізниці і залізничного депо. Деталі повідомимо згодом. Але ворог там концентрує техніку і боєприпаси. І на базі депо розмістив ремонтну базу, яка вже страждала від вибухів, але ще не повністю зруйнована", — пояснив він.

Крім того, Федорова додав, що увечері 13 квітня в районі перестрілку та вибухи було чутно й у районі мелітопольського аеродрому. На його думку, це трапилося через те, що російські загарбники "щось не поділили між собою".

Водночас представник так званої "нової влади" Запорізької області володимир рогов вже встиг заявити, що вибух стався не у місці дислокації окупантів, а в одному з приватних домоволодінь, що розташоване на вулиці Радищева, 58. Колаборант переконує, що в обійсті нібито вибухнув газовий балон.

Мелітополь, вул. Радищева 58

"У Мелітополі голосно! В одному з гаражів вибухнув газовий балон. Вибух стався у гаражі на вулиці Радищева, 58 близько 5.50. Співробітники поліції встановили, що вибухнув побутовий газовий балон. Постраждав господар будинку", — написав він у своєму Telegram.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на одній з вулиць окупованого Мелітополя підірвано автомобіль колаборанта максима зубарєва. Зрадника у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу. Подальша його доля невідома.