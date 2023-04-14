В Мелитополе раздался мощный взрыв, оккупанты уже выдали свою версию: детали

Коллаборант рогов уже успел издать свою версию случившегося в городе

В пятницу, 14 апреля, около 5 часов утра в оккупированном россиянами Мелитополе, где в последнее время активизировались наемники ППК "Вагнера", раздался мощный взрыв. По информации здешних жителей, громко было в районе железной дороги. Предварительно именно в этом месте оккупанты накапливают свою технику и обустроили там ремонтную базу.

Взрыв раздался в районе мелитопольского железнодорожного депо

Как пишет "Риа-Мелитополь", взрыв был настолько мощным, что его слышали не только жители разных уголков города, но и население, проживающее в окрестных селах.

Информацию о взрывах во время сегодняшнего эфира всеукраинского телемарафона "Единые новости" уже успел подтвердить иофициальный мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, утро для врага началось не с хороших новостей.

"В городе раздался сверхмощный взрыв, который слышали даже в окрестных селах. Этот взрыв был вблизи железной дороги и железнодорожного депо. Детали сообщим впоследствии. Но враг там концентрирует технику и боеприпасы. И на базе депо разместил уже страдавшую от взрывов ремонтную базу, но еще не полностью разрушена", — объяснил он.

Кроме того, Федорова добавил, что вечером 13 апреля в районе перестрелка и взрывы были слышны и в районе мелитопольского аэродрома. По его мнению, это случилось из-за того, что российские захватчики "что-то не поделили между собой".

В то же время представитель так называемой "новой власти" Запорожской области владимир рогов уже успел заявить, что взрыв произошел не в месте дислокации кафиров, а в одном из частных домовладений, расположенном на улице Радищева, 58. Коллаборант убеждает, что в подворье якобы взорвался газовый баллон.

Мелитополь, ул. Радищева 58

"В Мелитополе громко! В одном из гаражей взорвался газовый баллон. Взрыв произошел в гараже на улице Радищева, 58 около 5.50. Сотрудники полиции установили, что взорвался бытовой газовый баллон. Пострадал хозяин дома", — написал он в своем Telegram.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на одной из улиц оккупированного Мелитополя взорван автомобиль коллаборанта максима зубарева. Предателя в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. Дальнейшая его судьба неизвестна.