В Мелитополе взорван очередной предатель: стало известно его имя

По предварительным данным, предатель находится в тяжелом состоянии

Во временно оккупированном россиянами Мелитополе, где враг систематически устраивает провокации за счет мирных жителей, взорвали автомобиль гауляйтера максима зубарева.

Об этом в понедельник, 3 апреля, в своем Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров, отметив, что инцидент произошел на проспекте Богдана Хмельницкого, куда сразу выехали несколько автомобилей экстренной медицинской помощи.

По словам мэра, зубарев одним из первых начал сотрудничать с россиянами и возглавлял так называемую "Якимовскую администрацию".

"Стало известно, у кого из мелитопольских предателей утро не сложилось. От "неисправности автомобиля пострадал любитель всего коммунистического максим зубарев. У зубарева всегда были проблемы с выбором правильного пути, так что ожидается, что и в этот раз он оказался "не в том месте и не в то время", — написал Федоров.

Пока известно, что взорванный коллаборант находится в крайне тяжелом состоянии.

Стоит добавить, что до полномасштабного российского вторжения максим зубарев — член "Коммунистической партии" Украины. С 2006 года он был депутатом Мелитопольского городского совета, а с 2010 занимал должность заместителя директора коммунального предприятия "Чистота" и был кандидатом на пост городского головы Мелитополя.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Мариуполе украинские партизаны покушались на начальника "полиции", предателя Михаила Москвина.