Оккупанты в Мелитополе боятся за свои шкуры: как враг устраивает провокации

Оккупанты размещают средства ПВО среди многоквартирных домов

Российские захватчики в Мелитополе устраивают провокации. Накануне во время взрывов в локомотивном депо они пускали в ход средства ПВО.

Как отмечает мэр города Иван Федоров, размещены такие средства среди жилых кварталов. Обломки от ракеты ПВО россиян попали в многоквартирный дом.

Шесть человек попали в больницу. Двое из них – в тяжелом состоянии. Федоров призывает жителей Мелитополя выезжать при первой же возможности, отмечая, что у оккупантов нарастает паника, а соответственно снижается лояльность к местным жителям.

Одиночный взрыв прогремел в Мелитополе и утром 3 апреля. Пока о месте детонации ничего не известно.

Взрывы в захваченном россиянами локомотивном депо 2 апреля прозвучали уже второй раз за последнюю неделю. Россияне так и не пришли к окончательному мнению — сбили ли они что-либо или нет и в каком количестве, ведь кроме депо пострадал также неназванный цех и жилой дом. 29 марта в том же районе также взрывалось, после чего в городе исчезло электроснабжение. Тогда оккупанты заявили об активности средств ПВО.

Ранее Телеграф сообщал, что в Мелитополе взрывы слышали и 27 марта. Тогда сообщалось о попадании в место жительства оккупантов.