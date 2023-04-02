Война — день 403: россияне атакуют Бахмут и готовятся к новому ракетному удару

Оперативно о главном 2 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 403 дня. Противник не прекращает попыток проводить наступательные действия, а самые интенсивные бои продолжаются у Белогоровки, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. В самом Бахмуте ситуация остается стабильно сложной, оккупанты действуют в самом городе, но ВСУ смогли восстановить свои позиции в его округах. При этом из-за того, что в Черном море успокоился шторм, есть вероятность того, что россияне вскоре вновь нанесут массированный ракетный удар.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 апреля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Неподалеку от российского Ростова прогремел мощный взрыв. Очевидцы утверждают, что его слышали в Новочеркаске, в 45 километрах от областного центра.

О происходившем 30 марта читайте в материале: Война — день 400: оккупанты давят на Бахмут, а ВСУ готовятся к контрнаступлению.

Информация за 31 марта доступна в сводке: Война — день 401: годовщина деоккупации Бучи, на Донбассе тяжелые оборонительные бои

С данными за 1 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 402: оккупанты сожгли резервы под Авдеевкой, но продолжают обстрелы городов