Украинские военные не дают врагу продвигаться: свежие карты боев в Украине

Враг продолжает обстреливать населенные пункты и позиции военных

Российские оккупанты ожидают украинских контрнаступлений между Пасхой и 9 мая. Они также недовольны ситуацией на фронте — есть предположение об изменении высшего военного командования россии из-за неудачного зимнего наступления.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Враг продолжает наступательные операции на Донетчине и Луганщине, а на юге развивает оборону.

По данным Генштаба, враг наступал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В сутки были отбиты 70 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются в горячих точках — Бахмуте, Авдеевке, Марьинке.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Российские оккупанты на Лиманском направлении вели безуспешные действия южнее Кременной и Верхнекаменского. Враг пытается найти слабые места в Кременной лесах, сообщает DeepState. Украинские военные могли ограниченно продвинуться к западу от Червонопоповки и к северо-востоку от Верхнекаменского.

Карта боев на линии Сватово — Кременная

Враг не прекращает попыток захватить Бахмут — отражены в сутки более 25 атак врага. Основные усилия оккупанты направили на центр, юг и север Бахмута. На севере враг продвинулся через Макеевский завод металлоконструкций, подорван железнодорожный мост. На юге враг пытается расширить позиции по улице Центральной, бои продолжаются в центре Бахмута. На Бахмутском направлении атаки врага отбили возле Богдановки и Предтечино. Подтвержденное продвижение врага в Бахмуте и на окраинах не зафиксировано.

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг атаковал в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское и Марьинка. Около Марьинки и Авдеевки отражено более 20 атак войск россии. Украинские военные могли добиться незначительных успехов северо-восточнее Водяного (8 км юго-западнее Авдеевки). Аналитики ISW считают, что сосредоточенность российских войск на наступательных операциях на Марьинке может скомпрометировать российские наступательные операции в других частях Донецкой области. Высокие темпы российских наступательных операций вокруг Марьинки могут отвлекать живую силу и ресурсы, которые иначе российские силы могли бы привлечь к своим последним попыткам активизировать операции в районе Авдеевки. Российские войска пытались захватить Марьинку с начала полномасштабного вторжения в Украину, отмечают исследователи, и с тех пор продвинулись всего примерно на два километра вглубь населенного пункта.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Враг не останавливает развитие обороны на юге Украины. В Запорожской области враг минирует территорию. В бердянском аэропорту построили траншеи и установили "зубы дракона". При этом обстрелы не прекращались ни в Херсонской области, ни в Запорожской области.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появились спутниковые снимки оборонных линий россии в Крыму. Некоторые из них в окрестностях бывших мест пропуска на оккупированный полуостров, но есть и на пляжах.