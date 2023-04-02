черноморский флот рф отправят вслед за русским военным кораблем: Украина разорвет "Харьковские соглашения"

По мнению 49 нардепов, есть все основания для признания соглашений неконституционными

Несмотря на то, что Украина во многом уничтожила мощь черноморского флота россии, его пребывание на территории нашей страны должно утратить правовой статус.

Именно с такой целью в пятницу, 31 марта, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) соглашения между Украиной и российской федерацией по вопросам пребывания черноморского флота российской федерации на территории Украины от 21 апреля 2010, ратифицированного Законом Украины от 27 апреля 2010 (так называемые "Харьковские соглашения").

Об этом говорится в сообщении КСУ в Сети.

Именно это решение продлило пребывание черноморского флота России в Севастополе до 2042 года, что впоследствии способствовало оккупации украинского Крыма.

По мнению депутатов, скандальные Харьковские соглашения не соответствуют части 7 статьи 17 Конституции Украины ("На территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз").

Также, по мнению нардепов, соглашение между москвой и Киевом противоречит принципам обеспечения национальной безопасности нашей страны. Кроме того, народные избранники отметили отсутствие нормативно правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания.

"Итак, по мнению субъекта права на конституционное представление, есть основания для признания Соглашения неконституционным", — говорится в сообщении.

Напомним, что, по мнению американского генерала Хождеса, Украина сможет освободить Крым до конца лета.