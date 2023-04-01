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В Крыму "все идет по плану": новые линии обороны россиян показали со спутника (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Окопы на крымских пляжах стали не редкостью
Окопы на крымских пляжах стали не редкостью

Крым готовят к обороне

В оккупированном россиянами Крыму "все идет по плану", а потому полуостров активно готовят к обороне.

Как говорится в свежем выпуске программы "Крым. Реалии" от Радио Свобода, спутниковые снимки показывают, что линии обороны начинают строить сразу же за пунктом пропуска "Армянск", но найти их можно и в других частях полуострова.

Отмечается, что сам факт начала строительства окопов и укрепрайонов является важным психологическим аспектом, поскольку показывает, что так называемая "специальная военная операция" пошла не по плану.

Свежие линии укреплений были найдены в разных местах, среди которых:

  • двойная линия окопов обустроена сразу за админграницей, в районе российского пункта пропуска "Армянск" и в районе Перекопского вала;
  • за Чонгаром, возле села Тургенево видна разветвленная система фортификаций с двух сторон от трассы Е-105 и у озера Сиваш;
  • сеть окопов расположена с двух сторон трассы Е-97 и возле села Филатовка;
  • за селом Ишунь у дороги в сторону села Воронцовка вместо лесополосы теперь окопы;
  • на пляжах возле Евпатории уже прорыто не менее 7 километров окопов.

"Телеграф" ранее рассказывал, для чего действительно россияне могут создавать окопы и защитные сооружения на Крымском полуострове. Свое мнение на этот счет высказал директор "Института Черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский.

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