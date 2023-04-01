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У Криму "все йде за планом": нові лінії оборони росіян показали зі супутника (фото)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Окопи на кримських пляжах стали не рідкістю Новина оновлена 01 квітня 2023, 21:43
Окопи на кримських пляжах стали не рідкістю

Крим готують до оборони

В окупованому росіянами Криму "все йде за планом", а тому півострів активно готують до оборони.

Як йдеться у свіжому випуску програми "Крим. Реалії" від Радіо Свобода, супутникові знімки показують, що лінії оборони починають будувати одразу ж за пунктом пропуску "Армянськ", але знайти їх можна і в інших частинах півострова.

Зазначається, що сам факт початку будівництва окопів та укріпрайонів є важливим психологічним аспектом, оскільки показує, що так звана спеціальна військова операція пішла не за планом.

Свіжі лінії укріплень були знайдені у різних місцях, серед яких:

  • подвійна лінія окопів облаштована відразу за адмінкордоном, в районі російського пункту пропуску "Армянськ" та в районі Перекопського валу;
  • за Чонгаром, біля села Тургенєво видно розгалужену систему фортифікацій з двох сторін від траси Е-105 та біля озера Сиваш;
  • мережа окопів розташована з двох сторін траси Е-97 та біля села Філатівка;
  • за селом Ішунь біля дороги у бік села Воронцовка замість лісосмуги тепер окопи;
  • на пляжах біля Євпаторії вже прорито щонайменше 7 кілометрів окопів.

"Телеграф" раніше розповідав, для чого справді росіяни можуть створювати окопи та захисні споруди на Кримському півострові. Свою думку щодо цього висловив директор "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Юрій Смілянський.

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#Україна #Росія #Крим