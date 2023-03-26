ЗСУ вже почали звільняти Крим чи лише готуються? Опитування українців

Більшість громадян впевнена, що звільнення півострова відбудеться вже найближчим часом

Багато українців вважають, що військова операція ЗСУ щодо звільнення окупованого росіянами Криму може бути проведена вже у 2023 році. Також є і певний відсоток людей, які припускають, що Крим ніколи не повернеться до України.

Висновки про це можна зробити за результатами нового соціологічного опитування, яке провела компанія Active Group.

Згідно з результатами опитування, на думку 21,7% респондентів, Крим буде звільнено цього року, ще 19,5% було важко відповісти, коли це може статися. Водночас 15,8% вважають, що операція зі звільнення півострова вже розпочалася. А 15,5% вважають, що Крим можуть звільнити вже до кінця цієї весни. Трохи більше ніж 10% відповіли, що цю територію можуть звільнити до кінця літа.

Проте є й ті, хто не вірить у повернення Криму до України. Зі всіх опитаних 4,7% людей висловили саме таку думку.

Також респондентам поставили запитання щодо того, чи чули вони щось про вибухи в окупованому Криму. Наприклад, про "бавовну" в Джанкої або про "вибухові" інциденти, які в березні сталися в Севастополі. Більшість, тобто 86,2% відповіли, що знають про ці події. Ще 4,7% респондентів не чули про вибухи у Криму. А 9,1% важко відповісти точно на це питання.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфа" із компанією Active Group.

Зазначимо, що в ході ще одного опитування великий відсоток людей зазначив, що на їхню думку за Крим йтимуть важкі бої. А визволення тимчасово окупованого російськими загарбниками півострова відбудеться завдяки зусиллям воїнів Збройних сил України. Водночас частина опитаних вважає, що для повернення Криму потрібна поразка російської армії на іншому полі бою та посилення постачання озброєння нашим військовим.

Нагадаємо, також ми повідомляли про те, що багато українців не погоджуються, щоб військовим підіймали зарплати за рахунок зниження соціальних виплат у країні. Водночас більшість вважає, що рівень заробітної плати українських військових є виправданим.