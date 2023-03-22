"Хтось кинув камінець": з’явилося відео із вибухом у бухті Севастополя

Вибух пролунав о 4:43

Вранці 22 березня у тимчасово окупованому Севастополі в Криму пролунало кілька потужних вибухів. Гучні звуки було чутно у кількох районах міста, після чого у Севастопольській бухті закрили рейд. У Мережі з’явилося нове відео ранкової події.

Український активіст і блогер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі показав, що сталося з бухтою цього ранку в окупованому російськими загарбниками місті Криму. Серія вибухів у районі Південної бухти Севастополя відбулася у період з 4:00 до 5:00 ранку.

"З’явилося ще одне відео, як у бухту окупованого Севастополя хтось кинув уночі камінець", — написав блогер в описі під відео.

Варто зазначити, що після низки вибухів у місті деякі місцеві жителі наголосили у мережі, що ці звуки — не інакше як робота ППО. Але вже невдовзі ситуацію взявся коментувати псевдогубернатор та головний гауляйтер Севастополя михайло розважаєв. Він заявив, що місто нібито було атаковане "надводними безпілотниками".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 20 березня в Криму було помічено безпілотники, а вранці наступного дня в Джанкої пролунали кілька вибухів. У соціальних мережах з’явилася інформація про те, що територію однієї з місцевих шкіл упали уламки збитого БПЛА.