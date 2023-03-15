Найбільше українці довіряють Зеленському: хто другий та третій – опитування

Порівняно з 2021 роком українці стали більше довіряти офіційним особам, у тому числі й Петру Порошенку.

Найбільше на сьогоднішній день українці довіряють президенту Володимиру Зеленському. А найбільшу недовіру викликає нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Юрій Бойко.

Такі результати показало соціологічне опитування, яке було проведене у лютому-березні 2023 року. Опитувала українців соціологічна служба Центру Разумкова, повідомляє прес-центр "Укрінформ".

Більшість українців, а саме майже 85%, беззаперечно довіряють нинішньому президентові України. Друге місце у рейтингу посідає волонтер та шоумен Сергій Притула (65%), а третє – радник голови ОП Михайло Подоляк (59,5%). Також у п’ятірку увійшли мер Києва Віталій Кличко та Секретар РНБО Олексій Данилов із рейтингом у 57,9% та 54,9% відповідно.

Також більше половини опитаних українців висловили довіру нинішньому прем’єр-міністру України Денісу Шмигалю (51,6%) та голові Міноборони Олексію Резнікову (51,3%). Крім цього, респонденти позитивно ставляться до голови ОП Андрія Єрмака (40,6%) та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука (34,7%).

Щодо недовіри, то найбільше українці не довіряють нардепу від ОПЗЖ Юрію Бойку (81,6%), Юлії Тимошенко (75,7%), Петру Порошенку (64,8%) та Олексію Арестовичу (58,6%).

Порівняння з 2021 роком

У Центрі Разумкова порівняли результати опитування 2023 року із результатами 2021 року. Довіра під час війни зросла до:

Володимиру Зеленському – з 33% до 85%

Сергію Притулі – з 22% до 65%,

Віталію Кличку – з 26% до 58%,

Олексію Данилову — з 12% до 55%,

Денису Шмигалю – з 11% до 52%,

Андрію Єрмаку – з 10 до 41%.

Сергію Стерненку – з 15% до 20%.

Довіра до Петра Порошенка також зросла. 2021 року йому довіряв 21% українців, а зараз 24% громадян. Зменшилася довіра до Юрія Бойка (з 18% до 6%) та Юлії Тимошенко (з 20% до 13%), зазначив Міщенко.

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