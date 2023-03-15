Больше всех украинцы доверяют Зеленскому: кто второй и третий - опрос

По сравнению с 2021 годом, украинцы стали больше доверять официальным лицам, в том числе и Петру Порошенко

Больше всего на сегодняшний день украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому. А наибольшее недоверие вызывает нардеп от запрещенной партии ОПЗ Юрий Бойко.

Такие результаты показал социологический опрос, который был проведен в феврале-марте 2023 года. Опрашивала украинцев социологическая служба Центра Разумков, передает пресс-центр "Укринформ".

Большинство украинцев, а именно почти 85%, беспрекословно доверяют нынешнему президенту Украины. Второе место в рейтинге занимает волонтер и шоумен Сергей Притула (65%), а третье — советник главы ОП Михаил Подоляк (59,5%). Также в пятерку вошли мэр Киева Виталий Кличко и Секретарь СНБО Алексей Данилов с рейтингом в 57,9% и 54,9% соответственно.

Также больше половины опрошенных украинцев выразили доверие нынешнему премьер-министру Украины Денису Шмыгалю (51,6%) и главе Минобороны Алексею Резникову (51,3%). Кроме этого, респонденты положительно относятся к главе ОП Андрею Ермаку (40,6%) и главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку (34,7%).

Что касается недоверия, то больше всего украинцы не доверяют нардепу от ОПЗЖ Юрию Бойко (81,6%), Юлии Тимошенко (75,7%), Петру Порошенко (64,8%) и Алексею Арестовичу (58,6%).

Сравнение с 2021 годом

В Центре Разумкова сравнили результаты опроса 2023 года с результатами 2021 года. Доверие за время войны выросло к:

Владимиру Зеленскому – с 33% до 85%

Сергею Притуле – с 22% до 65%,

Виталию Кличко – с 26% до 58%,

Алексею Данилову – с 12% до 55%,

Денису Шмыгалю – с 11% до 52%,

Андрею Ермаку – с 10% до 41%.

Сергею Стерненко – с 15% до 20%.

Доверие к Петру Порошенко также возросло. В 2021 году ему доверял 21% украинцев, а сейчас 24% граждан. Уменьшилось доверие к Юрию Бойко (с 18% до 6%) и Юлии Тимошенко (с 20% до 13%), отметил Мищенко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как произойдет освобождение Крыма. Больше половины не сомневаются в том, что полуостров удастя освободить.