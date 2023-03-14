Принудительная эвакуация детей из "горячих точек": сколько украинцев поддержали власть (опрос)

Оказалось, что каждый четвертый украинец ничего не знает о решительной позиции власти

Неделю назад украинский Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Этот вопрос взяла под личный контроль вице-премьер Ирина Верещук. Такую идею власти поддержали более трех четвертей наших граждан.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group на прошлой неделе.

Знают о решении о принудительной эвакуации детей 59,6 процента опрошенных, что-то слышали – 15,1%, впервые слышат – 25,3%.

На вопрос анкеты "Поддерживаете ли вы решение о принудительной эвакуации детей с одним из родителей из зоны боевых действий, даже если родители против?" дали однозначно утвердительный ответ 52,3 процента респондентов.

скорее поддерживают — 25,8%;

скорее не поддерживают – 8,5%;

однозначно против – 5,6%;

затруднились с ответом — 7,8%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 11 марта.

Напомним, тысячи украинских детей остаются жить в прифронтовых городах и селах под постоянными обстрелами. Часто их жизнями рискуют самые родные люди: родители и опекуны. Несмотря на предостережения властей и уговоры волонтеров, они отказываются от эвакуации. Сайт "Телеграф" разбирался, почему люди отказываются эвакуировать детей из "горячих точек" и можно ли это сделать без их согласия?