В Украине будут принудительно эвакуировать детей: о чем речь и как это будет работать

Отказ родителей или опекунов ребенка от эвакуации не допускается

Кабинет министров Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей с территорий, где идут активные боевые действия. При этом эвакуация будет проводиться в сопровождении одного из родителей или законного представителя.

Об этом сегодня, 7 марта, сообщили в пресс-службе Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Данное решение было инициировано и разработано Координационным штабом по проведению обязательной эвакуации населения. Вопрос защиты жизни детей и их немедленной эвакуации с опасных территорий находится под личным контролем вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Отныне основанием для проведения обязательной эвакуации является решение ОВА, согласованное с органами военного командования, а также Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

"Обязательная эвакуация принудительным образом детей будет осуществляться по сопровождению одного из родителей, заменяющего их лица или другого законного представителя", — говорится в сообщении.

При этом в Министерстве добавили, что отказ родителей или опекунов ребенка от эвакуации не допускается, поскольку речь идет о сохранении жизни.

На данный момент под соответствующие критерии для проведения обязательной эвакуации подпадает только Бахмут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале текущего года в Донецкой области сотрудники полиции эвакуировали ребенка, чьи опекуны не хотели уезжать из Авдеевки, находящейся под обстрелами оккупантов.