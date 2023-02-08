"Ну и умру, какая разница!" В Авдеевке эвакуировали мальчика, чьи опекуны не хотели уезжать

Покровительница и Саша живут в 1 км позиции российской армии

В Донецкой области полицейские эвакуировали мальчика, которого опекуны хотели оставить под обстрелами. Попечительская семья проживает в Авдеевке, в окрестностях которой и других городов оккупанты сосредоточили свои наступательные усилия.

Поскольку Авдеевка находилась под постоянными обстрелами, местная военная администрация решила, что нужно расформировать попечительскую семью, а правоохранители занялись эвакуацией, сообщает полиция Донецкой области.

Пятиклассник Саша жил со своими опекунами в наиболее опасной зоне Авдеевки — старой части города. Здесь нет ни электричества, ни воды, окна в доме забили досками и там всегда темно. В районе дома сейчас проходит линия боевых действий — расстояние до оккупантов составляет около километра.

Саша давно не посещает уроки, а его жизнь всегда находится под угрозой. Полицейские пытались уговорить семью уехать туда, где безопаснее, однако они наотрез отказались бежать — опекунша заявила, что не уедет с места, где родилась. А когда женщине сказали, что она может умереть, она заявила: "Ну и умру, какая разница, умру у себя на родине". И это несмотря на то, что она несет ответственность за жизнь ребенка.

Аргументом женщины было то, что в Киеве тоже обстрелы. Это смутило полицейских и они попросили сказать, сколько обстрелов здесь, в Авдеевке. Женщина неохотно заявила, что они здесь ежеминутно.

В итоге Сашу вывезли в бронежилете и каске, в бронированной машине. Далее его передали родной тете, которая отвезет мальчика в Киевскую область.

Напомним, что в опустевшем Херсоне становится сложнее жить с каждым днем. Как проходит эвакуация, рассказывал "Телеграф". О том, почему люди отказываются эвакуироваться из "горячих точек", узнайте в еще одном нашем материале.