Примусова евакуація дітей з "гарячих точок": скільки українців підтримали владу (опитування)

Виявилося, що кожен четвертий українець нічого не знає про рішучу позицію влади

Тиждень тому український Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Це питання взяла під особистий контроль віцепрем'єрка Ірина Верещук. Таку ідею влади підтримали більш, як три чверті наших громадян.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group минулого тижня.

Знають про рішення щодо примусової евакуації дітей 59,6 відсотка опитаних, щось чули — 15,1%, вперше чують — 25,3%.

На запитання анкети "Чи підтримуєте ви рішення щодо примусової евакуації дітей з одним із батьків із зони бойових дій, навіть якщо батьки проти?" дали однозначно позитивну відповідь 52,3 відсотка респондентів.

радше підтримують — 25,8%;

радше не підтримують — 8,5%;

однозначно проти — 5,6%;

вагалися з відповіддю — 7,8%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 11 березня.

Нагадаємо, тисячі українських дітей залишаються жити в прифронтових містах і селах під постійними обстрілами. Часто їхніми життями ризикують найрідніші люди: батьки та опікуни. Попри застереження влади та вмовляння волонтерів, вони відмовляються від евакуації. Сайт "Телеграф" розбирався, чому люди відмовляються евакуювати дітей з гарячих точок і чи можна це зробити без їх згоди?