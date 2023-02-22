Нардеп предлагает не лишать Бойко звания "Герой Украины"- не слишком нагрешил

Вместо того, чтобы принять законопроект №6163, нардепы оттягивают время и придумывают новые

Действующий нардеп от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Григорий Мамка предлагает не лишать его коллегу Юрия Бойко звания "Герой Украины". Он зарегистрировал в ВР законопроект, в котором предлагает лишать этого почетного звания только тех, кто совершил тяжкие преступления, а не из-за санкций.

Об этом сообщает "Движение ЧЕСТНО", которое узнало об этом в ходе заседания Комитета государственной власти, 21 февраля. Напомним, что Юрий Бойко был удостоен звания "Герой Украины" в 2004 году от Леонида Кучмы за то, что договорился о газовых соглашениях с россией и Туркменистаном. На то время Бойко был руководителем НАК "Нафтогаз".

За последнюю неделю в Верховной Раде Украины зарегистрированы четыре законопроекта, которые касаются порядка лишения государственных наград. Авторами проектов являются представители фракции "Европейская солидарность" (№8407), "Голоса" (№8407-1), а также уже упомянутый представитель запрещенной ОПЗЖ Григорий Мамка (№8407-3). Денис Шмыгаль также зарегистрировал законопроект №8407-2, в котором поручил рабочей группе рассмотреть вопрос лишения звания "Герой Украины" и вынести предложения на рассмотрение СНБО.

По словам лидера "Движения ЧЕСТНО" Виты Думанской, в ВР создается имитацию законотворчества. Существует законопроект №6163, освещающий аналогичную тему, который нужно только доработать и выносить на голосование. Но вместо этого нардепы "тянут время".

"Парламент и здесь тянет время, дает возможность представителям запрещенной ОПЗЖ, которые до сих пор не лишены полномочий народных депутатов, подавать инициативы, выгодные пророссийским политикам. Мамка подавал свой альтернативный законопроект, позволяющий представителям пророссийских партий и дальше работать в местных советах, если они вышли из фракции. И с вопросом почетных званий он действует так же", — отмечает Вита Думанская.

Представители профильного комитета по вопросам госвласти сочли такого рода законопроекты политическим популизмом и "хайпом".

Также "Телеграф" сообщал, что премьер-министр Денис Шмыгаль не нашел оснований для лишения Юрия Бойка звания "Героя Украины". По словам премьер-министра, персональных санкций в отношении депутата от ОПЗЖ недостаточно.