Одного из нардепов хотят отстранить от заседаний Рады - ругал Ермака и главу СБУ

Голосование может пройти уже на этой неделе

В Верховной Раде Украины требуют отстранить внефракционного депутата Гео Лероса от участия в работе парламента за "нарушение депутатской этики" во время заседания 7 февраля на котором был назначен новый глава СБУ.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на свои источники в парламенте.

По её данным, нардепы написали обращение к регламентному комитету Верховной Рады с требованием отстранить внефракционного депутата Гео Лероса от пяти заседаний. Все из-за того, что народный избранник "допустил оскорбительные высказывания в адрес СБУ и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака".

А 21 февраля Регламентный комитет Рады своим большинством только одобрил обращение депутатов. При этом, это ещё не окончательное решение. За отстранение должна проголосовать Рада.

"Предположительно, вопрос вынесут на голосование уже на этой неделе. И если оно пройдёт, то Лероса отстранят от участия в заседании Рады по факту до конца войны, поскольку в условиях военного времени в заседаниях Рады не объявляют перерыв. Либо до конца текущей сессии летом (если военное положение к тому времени не отменят)", — говорится в сообщении.

В материале утверждается, что за решение якобы проголосовали депутаты всех без исключения фракций, а "заседание состоится на этой неделе".

Напомним, что такое поведение уже было присуще Гео Леросу. Так, например, еще в 2021 году депутат показал Зеленскому средний палец. Позже ГБР вручила ему подозрение, которое он связал со своим "инакомыслием".