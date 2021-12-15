Директор Украинского института политики Руслан Бортник высказал мнение о нашумевшем интервью Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону

Андрей Богдан, который занимал должность руководителя Офиса президента с 21 мая 2019 года по февраль 2020-го, дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. В нем жестко прошелся по президенту Владимиру Зеленскому и всей нынешней системе власти.

Богдану, как человеку, который в свое время был наиболее осведомлен о том, что происходит во власти, есть что рассказать. До Ермака именно он занимал должность неформального вице-президента Украины. И многие вещи, которые происходили во власти в первый год работы Зеленского, он знает прекрасно.

Но все же, если посмотреть на это интервью в сухом остатке, каких-либо сенсаций, «бомб», как анонсировал Гордон, там нет. Хоть есть довольно много жестких (субъективных, литературных и нет) оценок действий власти.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Офис президента при Зеленском стал проходным двором. Такое впечатление, что там одни "кроты" Экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов Геннадий Москаль оценил ситуацию с Александром Гогилашвили и указал на важный момент в команде Зеленского.

Понятно, что у Богдана сквозит обида за то, что его в свое время выбросила система. Как понятно и то, что Богдан сегодня является одним из бенефициаров или участников анти-Зе проекта. Речь об объединении политических и экономических элит, нацеленных на смену Зеленского. На создание условий для досрочных парламентских и президентских выборов.

Каких-то серьезных политических последствий это интервью за собой не потянет. Но я не исключаю, что Андрей Богдан может оказаться в ситуации Гео Лероса, когда против него, против его высказываний, могут быть возбуждены какие-то дела.

Очевидно, что Богдан планирует возвращение в большую политику. И для этого позиционирует себя чуть ли не в качестве главного оппозиционера действующей власти. Несмотря на то, что является одним из архитекторов нынешней модели власти.

Электорально это интервью на общественное мнение серьезно не повлияет. Политически же оно продолжает нам демонстрировать глубочайший раскол между Зеленским и рядом бывших членов его команды, большой частью политических и экономических элит.