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Андрій Богдан може опинитися в ситуації Гео Лероса і накликати на себе кримінальні справи - Руслан Бортник

Автор
Руслан Бортник Руслан Бортник
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Андрій Богдан Новина оновлена 15 грудня 2021, 13:58
Андрій Богдан

Директор Українського інституту політики Руслан Бортник висловив думку про гучне інтерв’ю Андрія Богдана журналісту Дмитру Гордону

Андрій Богдан, який обіймав посаду керівника Офісу президента з 21 травня 2019 року до лютого 2020-го, дав інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону. У ньому жорстко пройшовся по президенту Володимиру Зеленському та всій нинішній системі влади.

Богдану, як людині, яка свого часу була найбільш обізнана про те, що відбувається у владі, є що розповісти. До Єрмака саме він обіймав посаду неформального віцепрезидента України. І багато речей, які відбувалися у владі в перший рік роботи Зеленського, він знає чудово.

Але все ж таки, якщо подивитися на це інтерв’ю в сухому залишку, будь-яких сенсацій, «бомб», як анонсував Гордон, там немає. Хоча є чимало жорстких (суб’єктивних, літературних і немає) оцінок дій влади.

Зрозуміло, що у Богдана прозирає образа за те, що його свого часу викинула система. Як відомо, і те, що Богдан сьогодні є одним із бенефіціарів або учасників анти-Зе проєкту. Ідеться про об’єднання політичних та економічних еліт, націлених на зміну Зеленського. На створення умов для дострокових парламентських та президентських виборів.

Якихось серйозних політичних наслідків це інтерв’ю за собою не потягне. Але я не виключаю, що Андрій Богдан може опинитися в ситуації Гео Лероса, коли проти нього, проти його висловлювань можуть бути порушені якісь справи.

Очевидно, що Богдан планує повернення до великої політики. І для цього позиціює себе чи не як головний опозиціонер чинної влади. Попри те, що є одним з архітекторів нинішньої моделі влади.

Електорально це інтерв’ю на громадську думку серйозно не вплине. Політично ж воно продовжує демонструвати глибокий розкол між Зеленським і рядом колишніх членів його команди, переважно політичних і економічних еліт.

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Теги:
#Володимир Зеленський #Дмитро Гордон #Андрій Богдан #Офіс Президента
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