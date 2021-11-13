Лерос снова оскорбил Ермака, объясняясь за средний палец в Раде

Лерос вспомнил о происхождении жеста, который он показал с трибуны Рады.

Народный депутат Гео Лерос объяснил, почему показал президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку средний палец.

Как пишет "Политика страны", об этом стало известно из протокола допроса.

По его словам, данный жест активно использовали английские лучники во время столетней войны. Он напомнил, что французы перед битвой при Азенкури договорились, что будут отрезать средний палец всем пленным, чтобы те более не смогли натягивать тетиву лука. Однако тогда победили англичане и начали демонстрировать поверженным французам средний палец, чтобы показать, что они его не лишились, а значит еще готовы продолжать воевать.

По словам Лероса, данный жест он и использовал в сторону Зеленского и Ермака, чтобы показать, что он готов и дальше с ними воевать в политическом поле.

Вместе с тем он добавил, что по сети ходят слухи о якобы нетрадиционной сексуальной ориентации Ермака.

"Андрей Ермак мог воспринять жест среднего пальца, как намек на сексуальное развлечение", — сказал Лерос

Позже в ГБР заявили, что эта запись является фейком и нардеп такого не говорил. Впрочем, сам Лерос в комментарии изданию отметил, что текст правдив и максимально точно отображает суть сказанного ним на допросе.

Также он сказал, что не знает, кто слил его в сеть.

Как сообщалось ранее, после выходки Лероса в Раде к нему явились сотрудники ГБР и прокуратуры, после чего ему вручили подозрение по статье о хулиганстве.