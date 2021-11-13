Лерос знову образив Єрмака, пояснюючись за середній палець у Раді

Лерос згадав про походження жесту, який він показав із трибуни Ради.

Народний депутат Гео Лерос пояснив, чому показав президенту Володимиру Зеленському та голові Офісу президента Андрію Єрмаку середній палець.

Як пише "Політика страны", про це стало відомо із протоколу допиту.

За його словами, цей жест активно використовували англійські лучники під час столітньої війни. Він нагадав, що французи перед битвою при Азенкурі домовилися, що відрізатимуть середній палець усім полоненим, щоб ті більше не змогли натягувати тятиву лука. Однак тоді перемогли англійці та почали демонструвати французам середній палець, щоб показати, що вони його не втратили, а значить, ще готові продовжувати воювати.

За словами Лероса, цей жест він і використав у бік Зеленського та Єрмака, щоб показати, що він готовий і надалі з ними воювати у політичному полі.

Водночас він додав, що мережею ходять чутки про нібито нетрадиційну сексуальну орієнтацію Єрмака.

"Андрій Єрмак міг сприйняти жест середнього пальця як натяк на сексуальну розвагу", — сказав Лерос.

Пізніше у ДБР заявили, що цей запис є фейком і нардеп такого не говорив. Втім, сам Лерос у коментарі виданню зазначив, що текст правдивий та максимально точно відображає суть сказаного ним на допиті.

Також він сказав, що не знає, хто злив його у мережу.

Як повідомлялося раніше, після витівки Лероса у Раді до нього з’явилися співробітники ДБР та прокуратури, після чого йому вручили підозру за статтею про хуліганство.