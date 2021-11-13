Рус

Лерос знову образив Єрмака, пояснюючись за середній палець у Раді

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
138
Гео Лерос Новина оновлена 13 листопада 2021, 15:48
Гео Лерос

Лерос згадав про походження жесту, який він показав із трибуни Ради.

Народний депутат Гео Лерос пояснив, чому показав президенту Володимиру Зеленському та голові Офісу президента Андрію Єрмаку середній палець.

Як пише "Політика страны", про це стало відомо із протоколу допиту.

За його словами, цей жест активно використовували англійські лучники під час столітньої війни. Він нагадав, що французи перед битвою при Азенкурі домовилися, що відрізатимуть середній палець усім полоненим, щоб ті більше не змогли натягувати тятиву лука. Однак тоді перемогли англійці та почали демонструвати французам середній палець, щоб показати, що вони його не втратили, а значить, ще готові продовжувати воювати.

За словами Лероса, цей жест він і використав у бік Зеленського та Єрмака, щоб показати, що він готовий і надалі з ними воювати у політичному полі.

Водночас він додав, що мережею ходять чутки про нібито нетрадиційну сексуальну орієнтацію Єрмака.

"Андрій Єрмак міг сприйняти жест середнього пальця як натяк на сексуальну розвагу", — сказав Лерос.

Пізніше у ДБР заявили, що цей запис є фейком і нардеп такого не говорив. Втім, сам Лерос у коментарі виданню зазначив, що текст правдивий та максимально точно відображає суть сказаного ним на допиті.

Також він сказав, що не знає, хто злив його у мережу.

Як повідомлялося раніше, після витівки Лероса у Раді до нього з’явилися співробітники ДБР та прокуратури, після чого йому вручили підозру за статтею про хуліганство.

Теги:
#ДБР #Володимир Зеленський #Гео Лерос #Андрій Єрмак
"Швидкі" везуть хворих до лікарні, а там їх рятують лікарі
Україна
"Робочий ранок почався з розтинів вагітної жінки з дитиною в лоні та хлопця з мертвими легенями"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Швидкі" везуть хворих до лікарні, а там їх рятують лікарі
"Робочий ранок почався з розтинів вагітної жінки з дитиною в лоні та хлопця з мертвими легенями"
Дата публікації
Категорія
Андрій Бублик
"Чергова криза не стала для нас шоком, український бізнес важко здивувати", — Андрій Бублик, Кока-Кола Україна
Дата публікації
Категорія
Залишки машини після вибуху
Потрібна допомога: українці збирають кошти для сімей загиблих на Донбасі десантників
Дата публікації
Категорія
На кордоні Польщі вже фіксують перші заморозки
Частина гібридної війни Путіна: в Україні знайшли винного у кризі на кордоні Білорусі
Дата публікації
Категорія
Українцям пропонують кілька способів записатися на щеплення від COVID-19
Запис на вакцинацію від коронавірусу в Україні: як і де це зробити