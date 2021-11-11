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Гео Леросу, який показав Зеленському середній палець, вручили підозру

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Гео Лерос ображає Володимира Зеленського жестом. Новина оновлена 11 листопада 2021, 11:30
Гео Лерос ображає Володимира Зеленського жестом.

Ситуацію нардеп пов’язує зі своїм "інакодумством".

Народному депутату Гео Леросу, який раніше показав непристойний жест президенту Володимиру Зеленському та голові ОП Андрію Єрмаку, вручили підозру. На місці присутні представники Держбюро розслідувань та Державної прокуратури України.

Про це парламентарій повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він також повідомив, що чекає на адвоката і пов’язав ситуацію з президентом України Володимиром Зеленським, зазначивши, що той перетворюється на Лукашенка.

Пост Лероса з оцінкою ситуації
Пост Лероса з оцінкою ситуації

Лерос також опублікував фото вручення підозри у дворі свого будинку.

Нагадаємо, що Лерос назвав Зеленського зрадником і показав у його бік, а також у напрямку Єрмака непристойний жест — середній палець. Свій жест він також супроводжував поясненням.

У промові перед інцидентом він сказав, що не боїться говорити правду і правоохоронців, які "нацьковуються" на нього.

У ДБР заявляють, що дії Лероса мали на меті підвищити свою впізнаваність та медійність, і їх можна розцінити за статтею про хуліганство (санкція передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту на півроку або обмеження волі на строк до пʼяти років).

Раніше "Телеграф" писав, що Лерос продовжує жартувати з президента України через парламент, виносячи на голосування саркастичні запити до нього. У них він згадує офшори Зеленського та його нерухомість в Італії.

Теги:
#ГПУ #Підозра #ДБР #Гео Лерос
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