Гео Лерос "тролить" Зеленського офшорами та будинком в Італії

Між нардепом та президентом розгоряється протистояння.

Після того, як нардеп Гео Лерос образив президента Володимира Зеленського жестом, показавши йому середній палець, він продовжує "тролити" його через Верховну Раду. Так, п’ятого листопада він виніс на голосування два запити до президента.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Політика країни".

Для іронії над главою держави він вибрав одразу кілька тем. Одна з них — офшори Зеленського та 40 мільйонів доларів Приватбанку, які нібито пройшли ними. Про офшори Зеленського стало відомо із розслідування Pandora Papers.

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Друга тема — нерухомість Зеленського в Італії. Запит Лероса стосувався створення дитячого табору "40 мільйонів доларів ПриватБанку на базі нерухомості Зеленського в Італії". Оцінили гумор та підтримали ініціативу 21 депутат.

Наступним запитом стало викладання Зеленським у президентському університеті дисципліни "Як користуватись офшорами та не сплачувати податки в Україні". Цей запит також схвалив 21 депутат.

Раніше "Телеграф" писав, що опитування українців показало, що середній палець Лероса Зеленському багато хто схвалює.