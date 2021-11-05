Укр

Гео Лерос "троллит" Зеленского офшорами и домом в Италии

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Гео Лерос Новость обновлена 05 ноября 2021, 16:10
Гео Лерос

Между нардепом и президентом разгорается противостояние.

После того как нардеп Гео Лерос оскорбил президента Владимира Зеленского жестом показав ему средний палец, он продолжает "троллить" его через Верховную Раду. Так, пятого ноября он вынес на голосование два запроса к президенту.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика страны".

Для иронии над главой государства он выбрал сразу несколько тем. Одна из них — офшоры Зеленского и 40 миллионов долларов Приватбанка, которые якобы прошли через них. Про офшоры Зеленского стало известно из расследования Pandora Papers.

Вторая тема — недвижимость Зеленского в Италии. Запрос Лероса касался создания детского лагеря "40 миллионов долларов ПриватБанка на базе недвижимости Зеленского в Италии". Оценили юмор и поддержали инициативу 21 депутат.

Следующим запросом стало преподавание Зеленским в президентском университете дисциплины "Как пользоваться офшорами и не платить налоги в Украине". Этот запрос также одобрил 21 депутат.

Ранее "Телеграф" писал, что опрос украинцев показал, что средний палец Лероса Зеленскому многие одобряют.

Теги:
#Верховная Рада #Владимир Зеленский #Гео Лерос
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