"Майдан – это лидеры и лозунги. Ни одного, ни другого в Украине сегодня нет", – политолог Бондаренко

Кто попадет под удар Банковой и быть ли досрочным выборам и новому Майдану — политический эксперт Константин Бондаренко проанализировал самые актуальные события украинской политики

Октябрь выдался жарким для Украины в политическом смысле. Сменилось руководство Верховной Рады. Пост спикера после "свержения" Дмитрия Разумкова занял Руслан Стефанчук. А вакантный после "повышения" Стефанчука пост первого вице-спикера достался лидеру партии "Слуга народа" Александру Корниенко.

Наделало шума расследование Pandora Papers, в котором фигурируют офшоры президента Украины Владимира Зеленского. Вручили подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову. Начались ротации в Кабмине.

О самых горячих темах украинского внутриполитического сезона "Телеграф" побеседовал с руководителем Фонда "Украинская политика" Константином Бондаренко.

Тактика "простых решений" – это путь к авторитаризму и тоталитаризму

– Банковая продолжает концентрировать в своих руках максимум власти. К чему всё идет – и кто после перезагруженного в смысле руководства парламента может быть следующим?

– Скорее всего, мы увидим две линии поведения Офисе президента. Во-первых, это будет показательная борьба с олигархами (с возбуждением уголовных дел, попыткой национализации или реприватизации принадлежащих им предприятий, а также с заявлениями о том, что олигархи – главный враг общества). Во-вторых, борьба с мэрами крупных городов. Кампания, которая началась относительно мэра Одессы Геннадия Труханова и попытки ослабить (а в идеале – отстранить) мэра Киева Виталия Кличко – это первые ласточки в этом процессе.

Любая популистская власть стремится к "простым решениям" (назначение врагов и постоянная борьба с этим врагом). Но тактика "простых решений" – это путь к авторитаризму и тоталитаризму, и это реально опасная вещь. К тому же борьба с олигархами ведет не к усилению, а к разрушению экономики, а борьба с мэрами – к искоренению местного самоуправления.

– Президент Украины, выдержав паузу, всё же прокомментировал расследование "Следствие.Инфо" по материалам Pandora Papers касательно офшоров, которые использовал он и его соратники. Владимир Зеленский отметил, что расследование якобы не содержит ничего нового, заверив, что отмыванием денег не занимался. Насколько аргументирована эта позиция?

– Расследование, действительно, не содержит ничего нового. Всё, что опубликовали Pandora Papers, было известно как минимум с сентября 2019 года. Правда, обсуждалось преимущественно непублично. В Офисе президента справедливо посчитали, что немедленная реакция приведет только к большему интересу широкой общественности на данную информацию: ни оправдания, ни отрицания не сыграли бы в плюс Зеленскому. Именно поэтому было сделано всё для того, чтобы информационная волна спала, интерес к офшорам Зеленского уменьшился, и тогда можно было бы небрежно сказать: "Ах, да, вы интересовались моими офшорами? Так дело яйца выеденного не стоит!".

В стране, в которой 90% населения не знают, что такое офшор, и столько же не могут представить себе цифру в 40 миллионов долларов, подобные компрометирующие материалы по сути компрометирующими не являются и – задевают не широкие массы населения, а узкую часть околополитической "тусовки".

Кабмин превратился в "пятое колесо"

– Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский подал заявление в Верховную Раду Украины с просьбой принять отставку с занимаемой должности. Кто еще может уйти?

– Как и раньше, в группе риска находятся несколько министров – министр обороны, министр социальной политики, министр юстиции, возможно, министр по вопросам временно оккупированных территорий. В последнее время к этой группе начали причислять и первого-вице-премьера – министра экономики Любченко, а также министра региональной политики Чернышова (первый может уйти, оставив свой пост замруководителя Офиса президента Юлии Свириденко, второй может возглавить Киевскую городскую государственную администрацию). Но всё это – лишь слухи и догадки. Логики в назначениях и увольнениях в государственном органе, который превратился в "пятое колесо к телеге" в условиях концентрации власти в руках Офиса президента, нет никакой. Простое модерирование бюджетных потоков, а не осуществление социально-экономической политики страны.

– Кому достанутся освободившиеся портфели?

– Кому угодно – и как плата за лояльность тем или иным финансово-промышленным группам, и как необходимость освобождения 1-2 депутатских мест, и как задабривание политических союзников. Это можно будет сказать более точно после того, как состоятся назначения.

– Зеленский и партия "Слуга народа" шла на выборы с одними лозунгами, но по итогу проводит совершенно другую политику. Об этом говорили и теперь уже экс-спикер Дмитрий Разумков, и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк. О чём говорят такие перемены?

– Это говорит об отсутствии команды как таковой. И это отсутствие заполняется временными людьми, "людьми-функциями", которые приходят на короткое время, выполняют (или проваливают) возложенную на них миссию и уходят. Ядра как такового у Зеленского-Ермака нет. И этот стиль управления абсолютно отличается от привычных нам команд, которые приходили в политику вместе с Кучмой, Ющенко, Януковичем или Порошенко. Тогда отставка каждого из членов этих команд была настоящим событием и сенсацией. Здесь же иной стиль: мы имели и будем иметь дело со скоротечностью кадров, с кадровой чехардой, с постоянными заменами людей на тех или иных должностях.

"Я не верю в новый Майдан"

– Периодически, особенно на фоне падения рейтингов и президента, и партии "Слуга народа", вспыхивают разговоры о досрочным выборах – как парламентских, так и президентских. Каков Ваш прогноз?

– Я не вижу никаких юридических оснований, а главное – политической логики в проведении досрочных выборов. Зачем? У президента – абсолютно послушный парламент, абсолютно дееспособное большинство, а также в запасе несколько групп и фракций, стоящих в позе "Чего изволите?". При наличии такого влияния на парламент инициировать досрочные парламентские выборы – полная глупость. А уж тем более – президентские. У Зеленского сегодня нет конкурентов в электоральном поле, я не вижу их в ближайшей перспективе.

Именно поэтому основные действия команды президента будут направлены на то, чтобы не дать возможности Порошенко, Бойко, Тимошенко наращивать собственный рейтинг. Два прогнозируемых момента. Во-первых, президент будет пытаться продлить работу парламента – чтобы выборы новой Верховной Рады состоялись не 29 октября 2023 года, как должны, а в 2024 году, после президентских выборов, намеченных на конце марта. Второе – президент будет пытаться изменить Избирательный кодекс (под предлогом введения нормы об электронном голосовании, но будут откорректированы ряд других статей).

– Есть ли в Украине риск нового Майдана, учитывая общие настроения в стиле "власть опять нас обманула и ведет не туда", а также усугубляющихся на фоне разгула коронавируса социально-экономических проблем?

– Я не верю в новый Майдан. Майдан – это дорогостоящая вещь, а я не вижу сегодня тех, кто готов вкладывать деньги в новый. К тому же Майдан – это в первую очередь лидеры и лозунги. Ни одного, ни другого сегодня нет.

Кто выведет людей на Майдан? Восстание радикалов тоже маловероятно – большая их часть уже негласно скуплена сторонниками Зеленского и контролируется со стороны СБУ.

Ни Порошенко, ни Медведчук не способны вывести людей на улицу – к тому же эти политики достаточно дискредитированы в глазах большинства граждан. Я не вижу авторитетных военных, которые могли бы организовать военный переворот – тем более, что подобный переворот потребует легитимизмизации со стороны негласных кураторов Украины. Так что пока ситуация под контролем.

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