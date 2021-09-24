Журналисты показали шикарный особняк Зеленского в Италии: видео снаружи и внутри

Дом площадью в 480 "квадратов" имеет 5 спален, бассейн и джакузи

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с семьей продолжает жить на госдаче в Конча-Заспе, задумываясь о частном доме под Киевом. Однако в сеть попали фото и видео итальянского особняка президентской четы на престижном курорте Форте-дей-Марми.

Как выглядит поместье, купленное за более чем 3 миллиона евро, показала "Страна".

Известно, что дом на морском побережья в Италии Зеленские приобрели еще в 2015-м году якобы "из-за несовершенной банковской системы в Украине". В начале предвыборной кампании будущий президент прокомментировал вложение денег и пообещал, что виллу продадут, как только начнут снимать новый фильм.

Теперь же стало известно, что особняк действительно выставили на продажу за €4,5 млн (140,2 млн грн), а до октября сдают в аренду американской семье за €12 тысяч в месяц (почти 374 000 грн).

Отметим, что элитное жилье находится всего в 400-х метрах от моря в самом центре Форте-дей-Марми. Вокруг — беговые дорожки, рестораны, роскошные особняки и лучшие в Италии пляжи.

СМИ пишет, что коттедж площадью в 480 квадратов двухэтажный. На первом — гостиная, кухня, спальня и несколько санузлов с прачечной, а на втором — 4 спальные комнаты. Есть здесь и цоколь с сауной, джакузи, столами для массажа и тренажерами.

Территория виллы очень ухожена и с красивым бассейном. Впрочем, отдыхал ли здесь президент с семьей или вилла действительно была лишь вложением — неизвестно.

Напомним, семья президента Владимира Зеленского более года живет в Конча-Заспе под Киевом. Глава государства занимает Дом №29 или так называемую "дачу Ющенко", в которой президент прожил в течение десяти лет и уехал только после Революции Достоинства.