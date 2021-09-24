Журналісти показали шикарний особняк Зеленського в Італії: відео зовні та всередині

Будинок площею в 480 "квадратів" має 5 спалень, басейн і джакузі

Президент України Володимир Зеленський разом з сім’єю продовжує жити на держдачі в Конча-Заспі, замислюючись про приватний будинок під Києвом. Однак в мережу потрапили фото і відео італійського особняка президентського подружжя на престижному курорті Форте-дей-Мармі.

Як виглядає маєток, куплений за більш ніж 3 мільйони євро, показала "Страна".

Відомо, що будинок на морському узбережжя в Італії Зеленські придбали ще в 2015-му році нібито "через недосконалу банківську систему в Україні". На початку передвиборчої кампанії майбутній президент прокоментував вкладення грошей і пообіцяв, що віллу продадуть, як тільки почнуть знімати новий фільм.

Тепер же стало відомо, що особняк дійсно виставили на продаж за € 4,5 млн (140,2 млн грн), а до жовтня здають в оренду американській сім’ї за €12 тисяч на місяць (майже 374 000 грн).

Відзначимо, що елітне житло знаходиться всього в 400-х метрах від моря в самому центрі Форте-дей-Мармі. Навколо — бігові доріжки, ресторани, розкішні особняки і кращі в Італії пляжі.

ЗМІ пише, що котедж площею в 480 квадратів двоповерховий. На першому — вітальня, кухня, спальня і кілька санвузлів з пральнею, а на другому — 4 спальні кімнати. Є тут і цоколь з сауною, джакузі, столи для масажу і тренажери.

Територія вілли дуже доглянута і з красивим басейном. Втім, чи відпочивав тут президент з сім’єю або вілла дійсно була лише вкладенням — невідомо.

Нагадаємо, сім’я президента Володимира Зеленського понад рік живе в Конча-Заспі під Києвом. Глава держави займає Будинок №29 або так звану "дачу Ющенка", в якій президент прожив протягом десяти років.