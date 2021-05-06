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Четвер, 06.05.2021
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Утримання житла Зеленського обходиться українцям в десятки мільйонів гривень: ексклюзивний документ
Утримання житла Зеленського обходиться українцям в десятки мільйонів гривень: ексклюзивний документ
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Утримання житла Зеленського обходиться українцям в десятки мільйонів гривень: ексклюзивний документ

Утримання житла Зеленського обходиться українцям в десятки мільйонів гривень: ексклюзивний документ
Оновлено 11:01 Сьогодні Телеграф

На початку літа минулого року президент Зеленський переїхав жити в Конча-Заспу. Тепер він мешкає в Будинку 29 - відомому більше, як "дача Ющенка". Так його називають, бо Віктор Андрійович мешкав там за бюджетний кошт 10 років та виїхав тільки під час Революції Гідності. 

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Фотографій того будинку майже не знайти в інтернеті. Багатьох українців цікавить вартість його утримання, оскільки воно здійснюється за кошт платників податків.

"Телеграф" звернувся до Державного управління справами (так званий господарчий відділ Офісу президента - Авт.) та поставив наступні запитання: 

- Скільки державі обійшлися ремонт та утримання "Будинку №29"?

- За якими тарифами сплачуються комунальні послуги?

- Скільки обслуговуючого персоналу працює в Державній дачі президента?

В результаті ми отримали відповідь поки тільки на один з них - про суму утримання за бюджетний кошт. 

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Утримання Будинку №29 лише у 2020 році обійшлося українцям у 35 мільйонів гривень. Таким чином, можна сказати, що кожен скинувся майже на житло для президента майже по 1 гривні. 

"На функціонування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами у 2020 році використано (касові видатки) 34 289,3 тис. гривень, у тому числі коштом загального фонду державного бюджету - 3617,7 тис. гривень, спеціального фонду державного бюджету 30 671,6 тис. гривень (власні надходження бюджетних установ)", - кажуть в ДУС. 

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У 2021 ця сума виросла майже вдвічі й становить вже майже 70 мільйонів гривень. 

"На 2021 рік затверджено бюджетні асигнування для забезпечення функціонування об'єктів Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами - 68 434,3 тис. гривень (загальний фонд державного бюджету - 3 029,7 тис. гривень, спеціальний фонд - 65 404,6 тис. гривень (власні надходження бюджетних установ)", - додали в ДУС. 

На решту питань ми ще очікуємо відповідей, бо саме господарче відомство не має компетенції на них відповідати. 

"Враховуючи, що Державне управління справами не є розпорядником інформації з інших питань, порушених у Вашому запиті, його згідно з частиною третьою статті 22 Закону надіслано для розгляду за належністю до Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами", - резюмували в ДУС.

Отже, чи віддасть чинний президент будинки високопосадовців "дітям під табори" на приклад свого героя Голобородько - питання суто риторичне.

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Бюджет, Україна, ДУС. Зеленський, Будинок 29.
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