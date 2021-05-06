Утримання житла Зеленського обходиться українцям в десятки мільйонів гривень: ексклюзивний документ

На початку літа минулого року президент Зеленський переїхав жити в Конча-Заспу. Тепер він мешкає в Будинку 29 - відомому більше, як "дача Ющенка". Так його називають, бо Віктор Андрійович мешкав там за бюджетний кошт 10 років та виїхав тільки під час Революції Гідності.

Фотографій того будинку майже не знайти в інтернеті. Багатьох українців цікавить вартість його утримання, оскільки воно здійснюється за кошт платників податків.

"Телеграф" звернувся до Державного управління справами (так званий господарчий відділ Офісу президента - Авт.) та поставив наступні запитання:

- Скільки державі обійшлися ремонт та утримання "Будинку №29"?

- За якими тарифами сплачуються комунальні послуги?

- Скільки обслуговуючого персоналу працює в Державній дачі президента?

В результаті ми отримали відповідь поки тільки на один з них - про суму утримання за бюджетний кошт.

Утримання Будинку №29 лише у 2020 році обійшлося українцям у 35 мільйонів гривень. Таким чином, можна сказати, що кожен скинувся майже на житло для президента майже по 1 гривні.

"На функціонування Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами у 2020 році використано (касові видатки) 34 289,3 тис. гривень, у тому числі коштом загального фонду державного бюджету - 3617,7 тис. гривень, спеціального фонду державного бюджету 30 671,6 тис. гривень (власні надходження бюджетних установ)", - кажуть в ДУС.

У 2021 ця сума виросла майже вдвічі й становить вже майже 70 мільйонів гривень.

"На 2021 рік затверджено бюджетні асигнування для забезпечення функціонування об'єктів Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами - 68 434,3 тис. гривень (загальний фонд державного бюджету - 3 029,7 тис. гривень, спеціальний фонд - 65 404,6 тис. гривень (власні надходження бюджетних установ)", - додали в ДУС.

На решту питань ми ще очікуємо відповідей, бо саме господарче відомство не має компетенції на них відповідати.

"Враховуючи, що Державне управління справами не є розпорядником інформації з інших питань, порушених у Вашому запиті, його згідно з частиною третьою статті 22 Закону надіслано для розгляду за належністю до Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами", - резюмували в ДУС.

Отже, чи віддасть чинний президент будинки високопосадовців "дітям під табори" на приклад свого героя Голобородько - питання суто риторичне.