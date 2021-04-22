Велике паркування: де безпечно залишити авто в Києві та як столиця втрачає на “сірих схемах” десятки мільйонів

У світі все частіше обговорюють проблеми урбаністики, зокрема ситуацію з парковками та трафіком у великих місцях. Ні для кого не секрет, що столиця неньки щодня вмирає від передозування транспортом усіх мастей. Київ займає 7-ме місце у світі по пробках на дорогах. Окрім трафіку столичні водії щодня стикаються з проблемою паркування. “Телеграф” вирішив розібратись, хто відповідальний за цю ситуацію і що робити далі.

Скільки в Києві транспортних засобів?

"В середньому за рік кожен киянин витрачає приблизно 9 діб, стоячи в пробках. Сьогодні в Києві офіційно зареєстровано 1,2 млн автомобілів: 20% вантажівки, а решта легкові автомобілі. Проблема в тому, що столиця розрахована навіть не на половину, а всього на 300-400 тисяч машин. Дороги Києва перевантажені в 3-4 рази", - такі дані у вересні 2020 року надавав “ЦЕНЗОР.НЕТ” тодішній кандидат в мери столиці Борислав Береза.

Скільки машин в Києві насправді - ніхто не знає. Офіційних підрахунків зараз немає.

Скільки в Києві паркувань?

Офіційно Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" визнане єдиним оператором з паркування транспортних засобів. Так відповіли нашому кореспонденту, який зв’язався з центральним офісом КП. Такий статус за "Київтранспарксервіс" закріпив ще мер Леонід Черновецький.

Своєю чергою умови податків й зборів столиці не змінювалися з літа 2011 року.

Єдине, що змінилося за останні 10-14 років - це наказ № Н-67 від Департаменту транспортної інфраструктури, який з'явився 25 березня 2021 року. А мова там іде про "Про затвердження переліку відведених майданчиків для паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах міста Києва".

Станом на 20 квітня 2021 року у Києві офіційно є 1043 майданчики для паркування на 52 168 місць. Саме таку цифру вказує Департамент у відповіді на наш запит.

Якщо порівняти офіційні дані з інформацією Берези, то тільки від 4% до 17% від загальної кількості столичних авто мають місце для стоянки. Навіть, якщо взяти найбільш оптимістичні показники. Куди діватися решті?

З минулого року в столиці активно почали евакуйовувати неправильно припарковані автомобілі. Спочатку це викликало хвилю гніву серед водіїв, однак з часом смуги громадського руху, газони, острівки безпеки дійсно звільнились від автомобілів, що дозволило пришвидшити рух по вулицям міста.

Вартість одноразової послуги з евакуації транспортного засобу, за даними “Київтранспарксервіс”, становить 1270 грн.

Практично катастрофічною залишається ситуація з паркоматами. Десятки паркоматів, встановлених в центрі столиці, спочатку не працювали, а потім і взагалі були демонтовані.

Станом на 19 квітня в Києві на вулиці Басейній біля Бесарабської площі встановили аж шість автоматичних пристроїв для контролю за паркування. Ці пристрої фіксують порушення правил зупинки та стоянки за допомогою камер та сенсорів, без участі інспекторів, що суттєво пришвидшує процес опрацювання даних. Однак скільки таких автоматів буде встановлено поки невідомо.

Як все виправити?

“Телеграф” поговорив зі спеціалістом по урбаністиці, колишнім радником мера Києва Віталія Кличка, головою ГО “Офіс трансформації” Максимом Бахматовим, який описав проблему з паркуванням в Києві:

"Системи паркування в Києві фактично не існує - вона максимально неефективна. Влада закріпила за КП "Київтранспарксервіс" 11 тисяч виділених місць для паркування на відведених майданчиках. При цьому у 2020 році КП здійснювало діяльність лише на 3245 паркомісцях. А це означає, що понад 7,5 тисяч паркомісць, з яких КП повинно було збирати кошти, простоювали. Бюджет недоотримував величезні кошти.

Історія з паркоматами - провалена. Треба зізнатись собі, що комунальне підприємство апріорі не може бути ефективним без чітких KPI (Key Performance Indicators - Ключові показники ефективності - Авт.). Разом з Офісом трансформації ми брали участь у запуску системи евакуаторів в столиці. І зараз вона реально працює: інспекція (місто) штрафує, евакуатор (приватна фірма) забирає авто на штрафмайданчик, МВС видає авто власнику. Так працює PPP (Public Private Partnership - публічно-приватне партнерство - Авт.).

Але самою лиш евакуацією проблему не вирішити. В Києві просто не працює сама система, і це породжує виникнення цілого ряду схем, на яких хтось, ймовірно, заробляє мільйони.

Найпоширеніші схеми:

Місця КП “Київтранспарксервіс” захоплюють шахраї, з самого ранку виставляють на паркомісцях конуси (що заборонено ПДР) і здають їх киянам за готівку. Паркування по талону обходилось би водіям дешевше, однак вони продовжують платити невідомим людям в жилетах (або без них)

Ресторани та магазини блокують паркомісця для своїх клієнтів. Інколи вони просто нахабно відгорожують шматок дороги, інколи займають паркомісця КП, купуючи якусь мінімальну кількість паркувальних талонів. Таким чином вони забезпечують n-ну кількість своїх клієнтів парковкою, а сплачують лише за один талон, хоча, згідно закону, його дія поширюється лише на один транспортний засіб (в талоні має бути вказано номер авто).

Збори за паркування у вихідні дні. Шахраї фішками займають місця КП “Київтранспарксервіс” у вихідні дні та збирають за них плату з водіїв. І це попри те, що парковка у вихідні дні є безкоштовною.

Аналіз цих схем демонструє, що більшість водіїв готова платити за паркування, однак немає ефективної системи, яка б дозволила це робити. Автоматичний контроль оплати послуг паркування допоможе системно змінити підхід до цієї послуги. Якщо людина один-два рази отримає штраф за відсутність оплати парковки, то інший раз вже не буде платити шахраям в жилетках, а знайде спосіб оплатити. Наприклад, у Варшаві по місту їздить спеціальне авто, яке автоматично контролює оплату парковки. За день воно перевіряє близько 10 тисяч машин і виписує понад 600 штрафів. Ніякі “контролери” зробити це вручну ніколи не зможуть.

У 2020 році "Київтранспарксервіс" реалізував 24 тисячі паркувальних талонів на суму 13,1 мільйона гривень. Причому більшість - продаж талонів комунальним підприємствам, ресторанам та іншим організаціям.

Розрахунки Офісу трансформації показують, що навіть з мінімальною виручкою з одного паркомісця в розмірі 30 гривень на день місто могло б отримувати понад 80 млн гривень щороку".

Велике інтерв'ю з Максимом Бахматовим про транспортні проблеми столиці та не тільки читайте найближчими днями.