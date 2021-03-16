Чи правда, що Tesla випускає власний смартфон і що не так з цією новиною

У понеділок, 15 березня, український інтернет облетіли чутки про те, що компанія TESLA розробила власний смартфон та виходить з ним на ринок. Громада обурилась, але жодного офіційного підтвердження цьому факту не знайшли. окрім рекламного ролика, який розповідав про майбутній телефон.

Так ось ти який Tesla Model Pi від Ілона Маска?

Одним з перших про цей факт написав на своїй сторінці в Facebook український підприємець Роман Пелех.

"TESLA виходить на ринок смартфонів. Смартфон створюється з використанням унікальних технологій, наприклад, задня панель має покриття, яке змінює колір. Смартфон зможе підключатися до супутникового інтернету Starlink від SpaceX, а швидкість завантаження даних буде досягати 210 Мбіт/с", - відмітив бізнесмен.

Так ось ти який Tesla Model Pi від Ілона Маска насправді?

"Телеграф" знайшов інформацію про TESLA смартфон на сайті tesla.adrstudiodesign.com і це навряд новий офіційний ресурс компанії Ілона Маска. Ми звернулися по коментар до адміністратора української Вікіпедії та автора каналу Tokar.UA Назара Токара, який знається на техноновинках та любить розвінчувати фейки.

Наш експерт зазначив, що інформація про телефон так і не з’явилася на офіційних ресурсах Tesla та Starlink. Також жодного згадування не було в Reddit, який називають "передньою сторінкою інтернету".

"Згадування були на сайті Wylsa (російський сайт про новинки в технологіях - Авт.) про те, що в мережі з’явилися рендери (відео з комп’ютерною графікою - Авт.) нового смартфону Tesla Model Pi. Але офіційної інформації не має.

Можливо, це дійсно якійсь інсайд. Як зараз почали робити Apple перед новим релізом казати, що нібито трапився витік інформації, але навряд це так. Скоріш за все хтось з РФ або України вирішив накрутити собі переглядів".

Через декілька годин на сайті tesla.adrstudiodesign.com з’явилася цікава заставка з написом "Це відео є даниною поваги до компанії Tesla та її продуктів. Я не маю відношення до Tesla та решти компаній, які згадуються у відео. Дизайн зробив Антоніо Де Роса". Відео й справді з’явилося не на офіційних джерелах Ілона Маска й взагалі ще в лютому цього року.

У чому сіль?

Вже у себе в блозі Назар Токар того ж самого дня каже, що ще 7 березня була одна австрійська стаття про те, що єдиний з боку кого корпорація Apple боїться конкуренції - це Ілон Маск. Його потенційний телефон “має з'єднуватися з Starlink, міняти колір, допомагати людям із травмами мозку та навіть майнити криптовалюту”. Але на нього зараз є тільки єдиний огляд у мережі й той зроблений англійською з характерним слов’янським акцентом.

А ще наш експерт каже, що на сайті, де демонструється італійський дизайн смартфона згадуються невідомі електронні гроші. Також Назар Токар наводить графік подорожчання нової крипти у 27 разів:

"І тепер найцікавіше: в дизайні згадано невідому криптовалюту Marscoin, яку чомусь мав би майнити смартфон. Чому не біткойн або Doge, який постійно рекламує Маск? 16 лютого, після того, як з'явився дизайн, у твітері Ілону Маску пропонують створити MarsCoin як основну валюту Марсу. Він цю ідею підтримує.

Того ж дня цей MarsCoin дорожчає з 0,08$ до 2,18$ на піку (x27 разів). Після наступного падіння вона все одно коштує вдвічі більше, ніж раніше. Це або чудовий збіг, або приклад хайпу на невідомій крипті, щоб вчасно її продати й заробити.

Отже, смартфону такого не існує, всі згадки про смартфон Tesla Model Pi - це фантазія дизайнера, а весь цей хайп, можливо, був створений для того, щоби заробити кількасот тисяч доларів на нікому невідомій криптовалюті".