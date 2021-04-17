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Новий закон дозволить дешево розмитники "євробляхи", але є й підводні камені (інфографіка)
Новий закон дозволить дешево розмитники "євробляхи", але є й підводні камені (інфографіка)
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Новий закон дозволить дешево розмитники "євробляхи", але є й підводні камені (інфографіка)

Новий закон дозволить дешево розмитники "євробляхи", але є й підводні камені (інфографіка)
09:51 Сьогодні Телеграф

Верховна Рада на пленарному засіданні проголосувала в другому читанні законопроєкт №4643-д, який встановив пільги по розмитненню "євроблях". "За" проголосували 235 депутатів.

У власників автомобілів на єврономер тепер є 6 місяців, щоб встигнути розмитнити свої авто і не платити за це шалені штрафи. Далі розрахунок буде вестися за формулою і для авто іноземної реєстрації умови зміняться.

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"Телеграф" звернувся до голови ГО "Авто Євро Сила" Олександра Чернявського. Його організація виступає за доступне розмитнення і захист власників автомобілів на європейських номерах від неправомірних дій митниці та поліції. Чернявський люб'язно погодився роз'яснити, в чому плюси, мінуси та підводні камені прийнятого законопроєкту.

Плюси

"Таким чином депутати намагаються зняти соціальну напруженість у вигляді стягнень, які повинні були заплатити близько мільйона сімей-власників авто на єврономерах. А це по 170 тисяч гривень. Тепер просто з'явилася можливість ці автомобілі розмитнити. Позитив в захисті від штрафів - є півроку на розмитнення . На цьому всі принади закінчуються ", - говорить Олександр.

Сума акцизного збору визначається наступною формулою: Ставка базова + Vе + Fе = Ставка.

Калькулятор розмитнення авто на єврономерах

Найскладніше тут вирахувати показник Vе. Він дорівнює об'єму двигуна, помноженого на коефіцієнт:

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - ДВЗ до 2000 куб. см (включно);

0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - ДВЗ до 2001-3000 куб. см;

0,25 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - ДВЗ до 3001-4000 куб. см;

0,35 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - ДВЗ до 4001-5000 куб. см;

0,5 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна - ДВЗ до понад 5000 куб. см.

Базова ставка розраховується виходячи з віку машини.

Розразунок базової ставки розмитнення євроблях

Також власник платить добровільний внесок в розмірі 8,5 тисяч гривень та сплачує ПДВ у розмірі 20% від ставки.

ПРИКЛАД: розмитнення бензинового Volkswagen Passat 2012 року з об'ємом двигуна 1800 куб.см. на митниці буде розраховано за формулою: 0+1800*0.25+0 = 450 євро. ПДВ обійдеться в 450*20% = 90 євро. І плюс добровільний внесок 250 євро. Разом: 9-річний Passat обійдеться в 790 євро. За "старими" правилами розмитнення обійшлося б не менше, ніж в 2 тисячі євро.

 пассат

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"Калькулятор, щоб прорахувати цю формулу, є на нашому сайті. Вона залежить від року випуску автомобіля, його типу палива, об'єму двигуна. Таким чином, ввівши всі ці дані людина може порахувати суму всіх митних платежів. Наприклад, наша розмитнення включає в себе договір купівлі-продажу. Людина каже: "Я купив це авто за 2 тисячі доларів". Митниця не вірить і каже, що така машина коштує 3. і ось тут дістається документ, з яким раніше митники могли не повірити. Зараз платіж по розмитненню для всіх, хто на євробляхах, єдиний - близько 1 тисячі доларів. Не важливо, скільки коштує ваше авто", - додає Олександр Чернявський.

Мінуси

Закон не діє на машини, які не підпадають під стандарт "Євро-2" і на авто, що ввезені в Україну після 31 грудня 2020 року. Транспортні засоби старше 5 років і/або місткістю 10 і більше осіб, мотоцикли, мопеди і велосипеди також не перебувають в даній юрисдикції.

"Стандарти "Євро" вводилися в ЄС в різні роки під різними номерами. Вони відповідають за мінімальні викиди в атмосферу. Виробники машин повинні за цим стежити. З кожним роком стандарти підвищуються. У 1994 - 1997 роках ввели стандарт "Євро-3". До цього був "Євро-2". У автомобілях вже були інжектори, а до цього були карбюратори. Завдяки цьому зменшилося забруднення навколишнього середовища. Так ось, в паспорті завжди пишеться цей стандарт. Всі, хто не підходить під "Євро-2", не потрапляють під розмитнення", - пояснює глава "Авто Євро Сила".

Підводні камені

Поки він тільки один і дуже несправедливий. Народні обранці в черговий раз не послухали свій народ.

"Підводний камінь цього закону в тому, що люди просили закон для всіх - прибрати акциз і зробити одну справедливу систему. Депутати пішли своїм шляхом і заявили суспільству про те, що вирішили питання тільки для автомобілів на єврономерах, які заїхали до 2021 року", - пояснює Чернявський, вказуючи, що навіть в середньостроковій перспективі ситуація не вирішилася. Тобто закон допоможе розмитнити автомобілі, які раніше заїхали в Україну на єврономерах, проте система дорогого ввезення імпортних авто в Україні не змінилася.

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Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
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Автомобили, Авто, Митниця, Податки, Євробляхи, розмитнення.
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