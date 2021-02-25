Чому дорожчає бензин та автогаз і що буде далі: прогноз експертів

Протягом останніх чотирьох місяців в Україні дорожчає пальне. Середня ціна за літр бензину наблизилася до відмітки у 30 грн, газ коштує вже 16 грн за літр.

"Телеграф" разом з експертами проаналізував ситуацію та виявив ряд причин для здорожчання і має прогноз на найближчий час.

Чому подорожчав бензин

Є декілька певних причин, через які ціни на основне пальне для машин поповзли догори. Основною з них називають підняття ціни на нафту на глобальному рівні.

Керівник аналітичного департаменту ГК Форекс Клуб Андрій Шевчишин каже, що у світі такої ціни на "чорне золото" не було понад рік.

"Зараз світові ціни на нафту досягли максимальних рівнів з січня 2020 року - 65 доларів за барель Брент. Звичайно, локальний ринок реагує зростанням цін, оскільки імпортери закладають підвищення в майбутні закупівлі. Особливо напередодні посівної, для якої треба мати й обсяги палива і швидко оновлювати запаси".

Очевидно, ринки вже остаточно відходять від пандемії COVID-19 та перезавантажились для торгівлі паливно-мастильними матеріалами (ПММ). Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн каже, що світові ціни вплинули на внутрішній ринок пального в Україні. Крім того, важливим фактором є імпорт бензину з інших країн.

"85% пального в Україну імпортується, що створює пряму залежність від світових коливань цін на нафту. Ще декілька місяців тому нафта коштувала 37 доларів за барель, а зараз вже 65, тому це звісно вплинуло і на наші ціни.

Виконавчий директор аналітичного центру "CASE Україна" Дмитро Боярчук каже, що нафта може піднятися в ціні ще на 10 пунктів і це не остання відмітка в цьому році.

"Зараз йде відновлення світової економіки. На ринках через масштабні програми кількісного пом’якшення багато надлишкової ліквідності. Ці два фактори давлять на ціни, у тому числі і на енергоносії. Росте ціна на нафту на світових ринках, росте ціна на бензин і в Україні. Які перспективи? Наразі почались розмови, що 75 дол. за барель дуже навіть не остання точка. Тобто ціни, скоріш за все, будуть і далі повзти вверх".

Існує ще один показник, завдяки якому ріст ціни на пальне можна стримувати - це сьогоденна стабільність гривні.

"Другим фактором впливу залишається гривня. В такому випадку, ситуація більш позитивна для ринку, оскільки курс долара утримується нижче 28 грн за долар", - каже Андрій Шевчишин.

Але є ще один неофіційний фактор, завдяки якому газойль ще залишається на доволі низькому рівні - це контрафакт, вважає Сергій Куюн.

"Приблизно 20% топлива на українському ринку - підробка. Кількість бензину в нашій країні порахувати реально, бо у нас не так багато підприємств-виробників. Фальсифікат робиться на незаконних міні-НПЗ. Тіньовий ринок почав відроджуватись.

Зараз потрібно знімати мораторій на перевірку бензину, який вводили на період карантину менш як рік тому. Державі потрібно негайно його скасовувати, бо чорний ринок почне рости, а потім людям доведеться ремонтувати свої автівки, що вже набагато дорожче".

Чому подорожчав автогаз

Ріст цін на нафту зачепив і автогаз. Його ціна зараз дорівнює 16 грн/л. Це при тому, що в листопаді минулого року вона була менше ніж 13 гривень.

Артем Куюн розповів про основні причини та пояснив, чому ціни в різних областях України так відрізняються.

"На автогаз вплинуло зростання ціни на нафту. Це основна причина. В липні почалося подорожчання в Європі. Воно дійшло до Польщі, а далі вже й до нас. Що стосується найближчої перспективи по Україні, то я думаю, що дешевшати газ не буде. Це 100%. Ціни лишаються на рівні. В ЄС вони теж не впадуть. Але ажіотаж впав".

Експерт каже, що керувати встановленням цін на автогаз ніхто не може, оскільки це економічні процеси. Підприємства, які продають його незалежно та дешевше за заправки, мають свій запас для реалізації.

"Нафтогаз" та решта підприємств, хто має свій газ для торгівлі, просто встановлюють свої ціни", - додає Артем Куюн.

А різниця в вартості по різних регіонах України залежить від кілометражу до найближчого кордону - з Польщею, Білоруссю або РФ.

"Різниця в ціні по західних та східних регіонах України пояснюється простою логістикою. Бо, комусь ближче до Росії з її дешевим газом, а комусь до Польщі з її дорогим. А різниця між цими цінами приблизно в 35 доларів за тонну".