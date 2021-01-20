В Україні повернуть техогляд легкових авто - коли це відбудеться та кому вигідно?

Вже цього року в Україні планують повернути обов’язковий технічний огляд для приватних автівок. Так хоче Міністерство інфраструктури та низка фірм, яки можуть мати відношення до чинного голови відомства. За часів Януковича, було декілька тисяч подібних сервісів, які оформлювали технічний огляд та подавали його до міліції. Як це робилось - зрозуміло, був навіть свій неофіційний прейскурант та чітка установка, що ТО ти можеш не пройти, якщо не "відлистаєш".

Потім техогляд прибрали, з’явилася поліція, комусь стало легше. Старі тачки почали їздити спокійніше. Але тут вирішили згадати про європейські норму, ну або з’явився хтось зацікавлений. З першим зрозуміло - у Старому Світі дослідження машини на предмет поломок має практичний бік - буде нормально їздити - на дорозі всым буде комфортныше. А от з кимось зацікавленим у нас… Може якась людина відкопала стару схему нелегального прибутку, а може й правда свято вірить в цивілізованість сучасного суспільства.

"Телеграф" з’ясував до кого це відноситься, в якому стані зараз законопроєкт по ТО та коли він може набути чинності.

Кого стосується ТО?

Технічний огляд торкнеться приватних автівок на українських номерах. Нововведення стосовно оновлення ТО ніяк не торкнуться "євроблях".

Співзасновник "Авто Євро Сила" Олександр Чернявський: Автомобілі на єврономерах по проходженню техогляду належать до юрисдикції іноземних держав. Норми та правила проходження техогляду регулюються законодавством тієї країни, прапор якої присутній на номері авто. Наші українські стандарти не стосуються європейських номерів.

З нас можуть зажадати ТО тільки після розмитнення. А так авто на єврономерах проходять раз кілька років ТО за межами України - в країні, де зареєстрована машина.

Але є ще величезна частина розмитнених, вітчизняних, іноземних машин на українських номерах. Саме вони є потенційною таргет-групою майбутнього великого проєкту під назвою ""Make Techoglyad great again". І останнім часом з'являється все більше інформації про плани Мінінфраструктури повернути технічний огляд.

Коли ТО набуде чинності?

Юристи зазначають, що ТО відмінили 9 років тому, але протягом цього часу було декілька законопроєктів, які так і не набули чинності. Мав залишитися тільки один.

Олег Бодак, юрист адвокатського об’єднання "Клочков та партнери": Станом на сьогодні існує єдиний законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" з урахуванням рішення про відмову в погоджені проєкту регуляторного акту від 02.04.2020 №203.

Варто зазначити, що ідея знову ввести обов’язкове ТО належить не органам внутрішніх справ. З такою ініціативою виступило Мінінфраструктури. Цю інформацію підтверджують у МВС.

Начальник відділу взаємодії з громадськістю (контакт-центр) управління комунікації ГСЦ МВС Катерина Веклич: Це ініціатива Міністерства інфраструктури, як і законопроєкти про управління транспортними засобами, фото- відеофіксація.

Стосовно законопроєкту. Вони до нас надсилають пропозиції, які ми повинні погодити. Але там багато зауважень. Сам законопроєкт ще знаходиться на стадії погоджень.

Різні держструктури все одно називають різні дати набуття чинності цього законопроєкту. Згідно з останнім інтерв’ю міністра інфраструктури України Владислава Криклія, технічний огляд приватних транспортних засобів має почати працювати вже у поточному році. Урядовець пояснює такі суворі короткі терміни тим, що ця норма обов’язкова, бо є в Угоді про асоціацію з ЄС.

Для чого проводиться ТО?

Юрист Олег Бодак: Законопроєкт передбачає:

• Встановлення детальних умов придатності транспортних засобів (зокрема, відповідність викидів шкідливих речовин двигуна автомобіля екологічним нормам; відповідність гальмівної системи нормам технічного регламенту; належний стан фар та габаритів авто; наявність аптечки, вогнегасника та інші).

• Обов’язок проходження перевірок транспортних засобів на придатність до експлуатації. Варто наголосити, що Міністерство інфраструктури обіцяє доволі лояльне та поступове здійснення ТО (спочатку проходитимуть авто, що вперше імпортуються до України; далі ті, що проходять певне переобладнання; остаточно, таку перевірку проходитимуть усі ТЗ на регулярній основі);

• Адміністративну відповідальність за участь у дорожньому русі несертифікованих транспортних засобів.

Хто може проводити ТО?

Право на проведення обов’язкового ТО транспортних засобів отримають підприємства, які матимуть висновок про відповідність вимогам законодавства. Такі підприємства будуть призначені Мінінфраструктури на договірних засадах, кому і будуть підпорядковуватися.

Юрист Олег Бодак: На цей час єдиною юрособою, яка повністю відповідає даним вимогам та підпорядковується Міністерству є ДП "Державтотрансндіпроект". До того ж, виходячи з досвіду, отримання дозволу на проведення такої підприємницької діяльності містить істотний важіль впливу центрального органу виконавчої влади, що своєю чергою є значним корупціогенним фактором.

Як встановити наявність/відсутність правових підстав для проведення ТО вашого авто?

Юрист Олег Бодак: Перш за все необхідно перевірити суб’єкта, що бажає провести ТО вашого авто. Він, як вже зазначалось вище, повинен мати спеціальне свідоцтво на проведення таких дій від Міністерства інфраструктури України.

По-друге, потрібно звіритись із правом на проведення ТО саме щодо вашого авто. У зв’язку із поступовим введенням обов’язку проведення ТО, найближчі кілька місяців (після вступу закону в силу) таку перевірку проходитимуть різні категорії транспортних засобів (імпортовані, переобладнані та ін.). Отже, неналежність вашого ТЗ до жодної з таких категорій тягне невідповідність такої перевірки законам України.

Що кажуть офіційні установи?

"Телеграф" написав запит до Міністерства інфраструктури по уточненню деталей оновлення ТО для приватних автівок, однак на момент публікації відповіді не отримав. На телефонні дзвінки в Міністерстві також не відповіли. В антикорупційному відділі відомства так і не змогли пояснити, чому в решті департаментів не беруть слухавку та не відповідають на листи. На гарячій урядовій лінії пообіцяли звернути пильну увагу та передати наш запит напряму в міністерство.