Найпопулярніші "Євробляхи", які обирають українці (Фото)

Яким автомобілям надають перевагу українці в цьому році.

За два місяці українці поставили на облік 61 тис. вживаних легкових авто, привезених з-за кордону.

Таким чином, первинний ринок уживаних автомобілів майже в 4,4 раза перевищив продаж нових автомобілів, за даними «УкрАвтопром».

Найпопулярнішим серед імпортованого секонд-хенду легковим автомобілем в Україні залишається Volkswagen Passat. З початку року українці привезли й зареєстрували 3585 старих Пасатів.

Другим став Renault Megane, за два місяці на українські номери перейшли 3485 авто цієї моделі.

На третьому місці Skoda Octavia з результатом 3307 розмитнених та зареєстрованих авто.

Продовжує список Volkswagen Golf, в активі якого 2675 реєстрацій.

Замикає п'ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Ford Focus.

З січня по лютий — 2310 шт.