Найпопулярніші "Євробляхи", які обирають українці (Фото)

За два місяці українці поставили на облік 61 тис. вживаних легкових авто, привезених з-за кордону.
Таким чином, первинний ринок уживаних автомобілів майже в 4,4 раза перевищив продаж нових автомобілів, за даними «УкрАвтопром».
Найпопулярнішим серед імпортованого секонд-хенду легковим автомобілем в Україні залишається Volkswagen Passat. З початку року українці привезли й зареєстрували 3585 старих Пасатів.
Другим став Renault Megane, за два місяці на українські номери перейшли 3485 авто цієї моделі.
На третьому місці Skoda Octavia з результатом 3307 розмитнених та зареєстрованих авто.
Продовжує список Volkswagen Golf, в активі якого 2675 реєстрацій.
Замикає п'ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Ford Focus.
З січня по лютий — 2310 шт.