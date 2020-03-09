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Найпопулярніші "Євробляхи", які обирають українці (Фото)

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Найпопулярніші "Євробляхи", які обирають українці (Фото)
15:28 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Яким автомобілям надають перевагу українці в цьому році.

За два місяці українці поставили на облік 61 тис. вживаних легкових авто, привезених з-за кордону.

Таким чином, первинний ринок уживаних автомобілів майже в 4,4 раза перевищив продаж нових автомобілів, за даними «УкрАвтопром».

Найпопулярнішим серед імпортованого секонд-хенду легковим автомобілем в Україні залишається Volkswagen Passat. З початку року українці привезли й зареєстрували 3585 старих Пасатів.

 

Другим став Renault Megane, за два місяці на українські номери перейшли 3485 авто цієї моделі. 

На третьому місці Skoda Octavia з результатом 3307 розмитнених та зареєстрованих авто.

Українські автолюбителі розкупили всю партію електроавтомобілів Porsche Taycan

Продовжує список Volkswagen Golf, в активі якого 2675 реєстрацій.

Замикає п'ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Ford Focus.

З січня по лютий — 2310 шт.

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